Memorial Leonardo Baldi, 2^ edizione in arrivo: presenti Fognini, Vavassori e Sonego

Nella serata di lunedì 22 dicembre, al PalaElachem di Vigevano, andrà in scena la 2^ edizione del Memorial Leonardo Baldi, a cui parteciperà Fabio Fognini, che tornerà in campo per la prima volta dopo l’annuncio del suo ritiro dal tennis giocato. Il ligure sarà affiancato in un match di doppio da Filippo Baldi, suo ex coach, ed affronteranno due dei vincitori della Coppa Davis 2025, Lorenzo Sonego ed Andrea Vavassori. Giudice di sedia sarà invece Martina Baldi.

Il ‘Memorial Leonardo Baldi’, organizzato in inergia con Mef Tennis Events e con l’aiuto del Pool Vigevano e Polisportiva Lomellina, è un evento benefico. Il ricavato sarà devoluto in beneficienza per la lotta contro il cancro e le donazioni saranno destinate ad associazioni e onlus del territorio impegnate nella ricerca e prevenzione dei tumori (Life Vigevano, Progetto Blu e Federica Griffa). Prima del match ci sarà l’esibizione di Sarah Toscano, vigevanese che ha preso parte all’ultimo Festival di Sanremo, seguita da quella dei ballerini Giada Lini e Graziano Di Prima.

Filippo Baldi: “Fabio è una persona speciale”

“Sono orgoglioso di riportare questo evento a Vigevano, dove sono cresciuto. Di ritrovare in campo amici. Fabio è stato il primo ad aderire come due anni fa per la prima edizione, è una persona speciale. Ho avuto l’onore di lavorare con lui per un anno e mezzo da allenatore. Andrea e Lorenzo sono grandi persone. Sono felice della risposta che sta dando la gente che sta acquistando con amore e passione i biglietti per il 22 dicembre, una serata per ricordare papà. Ringrazio anche tutti gli sponsor che sostengono l’evento”.