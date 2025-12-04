È Basavareddy la nuova sfida di Gilles Cervara

L’Equipe dà conto di un nuovo sodalizio coach-tennista con l’annuncio della collaborazione tra Gilles Cervara e Ninesh Basavareddy ventenne americano nato a Newport da genitori indiani. Lo storico mentore di Daniil Medvedev, capace di accompagnare l’atleta moscovita per otto anni fino al gradino più alto del podio ATP e alla splendida vittoria allo US Open del 2021, capolinea del sogno Grande Slam di Djokovic, riparte con una nuova sfida per plasmare uno dei giovani più promettenti della scuola americana.

Basavareddy ha esordito nel tennis che conta con le ATP Next Gen Finals dello scorso anno, non qualificandosi per le semifinali dopo le sconfitte con Van Assche e Michelsen e la vittoria con Jungchen Shang; in precedenza una intensa attività nel circuito minore lo aveva visto per sette volte in finale, con due titoli all’attivo. L’annata appena conclusa non è stata particolarmente soddisfacente per lui, che ha raggiunto le semifinali ad Auckland per cedere a Monfils e che nel primo turno a Melbourne ha tolto un set a Djokovic, ma che per il resto del calendario può oggi vantare solo due ottavi di finale, a Hangzhou (Medvedev, appunto) e Los Cabos (Walton).

Per l’esperto Cervara una sfida sicuramente motivante: “sono entusiasta” – dice – “di questo nuovo progetto con un giocatore e un ambiente sano e che ha voglia di costruire qualcosa dopo un periodo senza guida. È un giovane che non intende rimanere confinato negli USA e cui va benissimo lavorare con un coach francese, abbiamo parecchie cose su cui impegnarci, considerando le mie peculiarità di allenatore”. Le basi della collaborazione tra i due saranno la Florida e Dubai.