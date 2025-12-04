Gauff, Sabalenka, Swiatek e persino Venus Williams: il tennis si conferma lo sport femminile più ricco

Non è un’opinione: lo dicono i numeri. Tra le 15 atlete più pagate al mondo, considerando guadagni dentro e fuori dal campo, ben 10 sono tenniste. Un dato che racconta più di tante analisi: il tennis femminile, almeno ai piani alti, sta crescendo. E non solo grazie ai prize money. È soprattutto l’universo delle sponsorizzazioni a spingere in alto i conti correnti di queste giocatrici, segno evidente che anche a livello di immagine qualcosa sta cambiando, e in fretta.

10 of the 15 highest paid female athletes in 2025 are tennis players.



Via @Sportico pic.twitter.com/z1lQzzFhXP — José Morgado (@josemorgado) December 3, 2025

In cima alla classifica redatta da Sportico troviamo Coco Gauff. La statunitense continua a essere un fenomeno anche fuori dal campo: 8 milioni arrivano dai tornei, mentre ben 23 milioni derivano dai suoi accordi commerciali. New Balance rimane il suo partner più influente, con un contratto rinnovato nel 2022 che continua a fruttare alla ventunenne. Al secondo posto c’è Aryna Sabalenka, che chiude l’anno a quota 30 milioni di dollari, perfettamente divisi a metà tra prize money e sponsor. Sul terzo gradino del podio sale Iga Swiatek, che mette insieme circa 10 milioni dal campo e 13 dalle collaborazioni commerciali.

Scorrendo la top 15 troviamo altri nomi noti del circuito WTA: Zheng Qinwen, quinta con oltre il 92% dei suoi introiti provenienti dagli sponsor (circa 19 milioni di dollari), poi Madison Keys, Naomi Osaka, Amanda Anisimova, Jessica Pegula e Venus Williams. Proprio Queen Vee dimostra ancora una volta il suo peso mediatico: si stima che abbia incassato 10 milioni di dollari esclusivamente da sponsor, quasi l’intero totale dei suoi guadagni dell’anno. Nella classifica compare anche un’atleta legata al tennis solo di riflesso: Nelly Korda, sorella del tennista Sebastian, che si piazza settima nella graduatoria grazie al suo enorme impatto nel golf.

Per tirare le somme, tutte le prime 15 superano la soglia dei 10 milioni di euro. Un salto notevole rispetto al 2024, quando erano in 11 a oltrepassare la cifra, e ancor più rispetto al 2023, dove erano appena sei. E c’è un altro dato interessante: sei donne sono riuscite a superare questa quota grazie ai soli sponsor. Nel tennis maschile, lo stesso traguardo lo hanno raggiunto solo in quattro.

Il messaggio è semplice: il tennis femminile sta facendo passi da gigante, almeno per chi riesce a restare al vertice. La parte più complessa rimane per chi naviga nelle retrovie, dove il problema non è il tanto sesso, quanto la struttura stessa dello sport. Per chi però arriva sull’Olimpo della WTA, i soldi non sono più un ostacolo: semmai, una conferma del valore crescente dell’intero movimento.