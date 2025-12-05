Australian Open: Sinner, Alcaraz, Musetti, Zverev e Kyrgios presenti nella settimana d’apertura

L’Australian Open freme per ripartire. Dal 18 gennaio al 1° febbraio il primo Slam dell’anno vedrà scontrarsi centinaia di giocatori nei vari tabelloni principali. Ma c’è ben altro prima. Ovvero l’Opening Week, che partirà lunedì 12 gennaio insieme alle qualificazioni. Da martedì 13 in poi a Melbourne Park andranno in scena alcuni eventi di esibizione con protagonisti vari top player, ma non solo.

“La settimana inaugurale dell’edizione 2026 si preannuncia come la più ambiziosa di sempre”, spiega Craig Tiley, CEO di Tennis Australia. “Gli appassionati potranno assistere agli scontri imperdibili tra i migliori giocatori del mondo e all’intensa emozione del 1 Point Slam, con un tennis di livello mondiale a un prezzo davvero vantaggioso. Fin dal primo giorno della settimana inaugurale l’intero complesso sarà aperto, con incontri di beneficenza che animeranno la Rod Laver Arena, le qualificazioni in corso, intrattenimento dal vivo, il Kids Tennis Day presentato da Emirates ed esperienze per tutte le età”.

La settimana d’apertura vedrà i primi grandi nomi in campo, sulla Rod Laver Arena, martedì 13. In questa occasione si sfideranno Alexander Zverev e Lorenzo Musetti. Mercoledì 14 sarà poi la volta del 1 Point Slam Driven by Kia – di cui avevamo già parlato settimane fa. Si tratterà di un torneo a cui prenderanno parte 24 tennisti professionisti – tra cui Carlos Alcaraz, che a gennaio punterà a vincere l’unico Major mancante della sua collezione, e Nick Kyrgios, che tenterà l’ennesimo rientro dopo i numerosi stop per infortunio -, 8 campioni del territorio, lo stesso numero di qualificati e altrettante wild card. A loro si aggiungeranno Jannik Sinner, Alexander Zverev, Felix Auger-Aliassime, Alex de Minaur e Lorenzo Musetti, oltre a una serie di nomi (tra cui anche alcune tenniste) che saranno annunciati nelle prossime settimane.

Il format è semplice: un punto secco, chi lo vince passa avanti nel tabellone. In palio ci sarà un milione di dollari e, per l’ultimo amatore che rimarrà in gara, un’auto Kia EV3 nuova di zecca.

Giovedì 15 si potrà assistere invece a una partita tra Alcaraz e l’idolo di casa Alex de Minaur, nella giornata in cui avverranno anche i sorteggi ufficiali per quanto riguarda i tabelloni principali del singolare maschile e femminile. Il giorno dopo, venerdì 16, Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime daranno vita a uno scontro elettrizzante. In seguito, in serata si giocherà il Red Bull BassLine, in cui 6 giocatori professionisti si sfideranno in un rapido torneo senza giudici di sedia e con tanto di dj in campo.

Australian Open singles main draws will be unveiled on Thursday 15 January.

🎾🇦🇺☀️ — Michal Samulski (@MichalSamulski) December 3, 2025

L’intero ricavato da questi incontri di esibizione verrà devoluto ad Australian Tennis Foundation, l’ente benefico di Tennis Australia che ha come missione il garantire la possibilità a ogni bambino, indipendentemente dalle sue condizioni, di giocare a tennis. Inoltre, se un amatore dovesse vincere il 1 Point Slam Driven by Kia, Tennis Australia donerebbe ad ATF un milione di dollari.