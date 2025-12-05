WTA

Marc Lopez, ex coach di Paolini, affiancherà Marie Bouzkova per il 2026

Lo scorso luglio la toscana ha terminato la collaborazione con il 43enne catalano, ora pronto a ripartire. Lois Boisson si affida a Carlos Martínez

Di Matteo Beltrami
2 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Jasmine Paolini e Marc Lopez - WTA Stoccarda 2025 (foto Instagram @jasmine_paolini)

La scuola spagnola è sempre stata una cantera di talenti tennistici, sia per quanto riguarda il circuito maschile che quello femminile. Ma la loro competenza non si limita soltanto al rettangolo di gioco, bensì si estende anche alle panchine, dove negli ultimi anni sono fioriti grandi allenatori spagnoli, a partire dall’ex n. 1 Juan Carlos Ferrero, nell’angolo di Alcaraz da ormai diverso tempo.

Il 2026 sarà l’anno degli allenatori spagnoli nel circuito femminile. Infatti, diverse tenniste hanno deciso di puntare sulla loro competenza in vista della stagione imminente, vedasi la relazione professionale di Conchita Martínez con Mirra Andreeva e quella di Francisco Roig con Emma Raducanu.

Adesso è la volta di Carlos Martínez e Marc López. Il primo lavora, già dalla fine di settembre, con la promettente francese Lois Boisson, numero 36 del WTA. I due hanno iniziato il loro percorso insieme nel Master 1000 di Pechino. Boisson, 22 anni, si è fatta un nome nel corso di questa stagione, raggiungendo le semifinali del Roland Garros. Successivamente ha inaugurato la sua bacheca di titoli nel WTA 250 di Amburgo. La francese debutterà nel 2026 alla United Cup, in coppia con il connazionale Arthur Rinderknech.

Marc López invece è noto per essere stato al fianco di Jasmine Paolini nella sua prima esperienza del circuito femminile. Adesso il 43enne coach catalano accompagnerà per alcune settimane la ceca Marie Bouzkova. La ceca, numero 42 del ranking, aveva già lavorato in passato con un altro tecnico dell’“Armada”, Christian Requeni. Lopez inoltre è il vice allenatore di David Ferrer nella nazionale spagnola di Coppa Davis, vicecampionessa del mondo.

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

La mamma di Tsitsipas: “Stefanos tornerà in top 10, con me e suo padre può vincere uno Slam”
Interviste
Alexander Zverev torna a casa: giocherà l’ATP 500 di Amburgo
ATP
Australian Open: Sinner, Alcaraz, Musetti, Zverev e Kyrgios presenti nella settimana d’apertura
Australian Open
Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini tra i 5 personaggi più ricercati su Google nel 2025
Italiani