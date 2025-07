Paolini-Marc Lopez, fine della collaborazione: il bilancio dei tre mesi insieme

Quella giunta nella serata di lunedì 7 luglio, una giornata già colma di fatti da un punto di vista tennistico, è una notizia che ha per certi versi sorpreso. Stiamo parlando, ovviamente, della scelta da parte di Jasmine Paolini di separarsi da quello che, dall’11 aprile a questa parte era il suo nuovo coach, Marc Lopez. Lo spagnolo era subentrato in questo ruolo appena dopo la rottura con Renzo Furlan, che aveva portato l’attuale n° 4 del mondo a giocarsi la finale al Roland Garros 2024 e a Wimbledon 2024. Il primo torneo dopo l’annuncio della collaborazione è stato il Porsche Tennis Grand Prix 2025 di Stoccarda e l’ultimo è stato Wimbledon 2025. Ma in questi tre mesi come sono andate le cose?

Il bilancio in singolare con Marc Lopez

Proprio partendo dal WTA di Stoccarda, pronti via e subito Jasmine Paolini ha raggiunto la semifinale, superando anche Coco Gauff ai quarti ma arenandosi contro Aryna Sabalenka. Poi è arrivato il Mutua Madrid Open 2025 con quella sconfitta con infortunio con Maria Sakkari al secondo turno a cui ha fatto seguito però il successo agli Internazionali BNL d’Italia 2025 di Roma. La stagione sulla terra, infine, si è conclusa con gli ottavi di finale al Roland Garros 2025, eliminata da un Elina Svitolina in giornata di grazia. A quel punto c’è stato lo swing sull’erba, con l’uscita di scena al primo turno a Berlino con Ons Jabeur e la semifinale a Bad Homburg con Iga Swiatek, prima della nota eliminazione a sorpresa a Wimbledon 2025 con la modesta Kamilla Rakhimova.

Il bilancio in doppio con Marc Lopez

Quanto al doppio con Sara Errani, a Stoccarda è arrivata un’eliminazione al primo turno con Ekaterina Alexandrova e Shuai Zhang, seguita da un’altra uscita di scena al secondo turno al Mutua Madrid Open 2025 con Veronika Kudermetova ed Elise Mertens. Poi, però, è giunta la grande soddisfazione del secondo titolo consecutivo agli Internazionali BNL d’Italia 2025, in parallelo con il successo in singolare, seguita a ruota dalla vittoria al Roland Garros 2025, primo Slam in coppia per ‘Sarita’ e ‘Jas’.

Sull’erba le due hanno fatto finale a Berlino, fermate dalle modesta Tereza Mihalikova ed Olivia Nicholls, prima di uscire al secondo turno a Wimbledon 2025 con Barbora Krejcikova e Chan Hao-ching. Insomma, nel complesso la collaborazione è andata anche bene, ma come ha spiegato la stessa n° 4, c’era bisogno da parte sua di fermarsi e ragionare sul prossimo step. E l’imminente partecipazione alla Hopman Cup 2025 sarà molto importante in tal senso.

Lo stesso Marc Lopez ha pubblicato nella giornata di martedì 8 luglio una storia su ‘Instagram’ ringraziando Jasmine Paolini: “Grazie Jas per questi incredibili 3 mesi nel tuo angolo. Ti auguro il meglio per il futuro. Forza Jas”.