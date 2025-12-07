Sinner con Laila al Gran Premio di Formula 1 ad Abu Dhabi

Non è un segreto la passione di Jannik Sinner per la Formula 1. Tanto che, nel giochino organizzato in occasione delle ATP Finals in cui i coach Vagnozzi e Cahill dovevano rispondere a domande sul loro pupillo, la più facile è stata, “cosa avrebbe voluto fare Jannik se non fosse diventato un campione di tennis?”. “Il pilota di F1” avevano risposto correttamente e senza alcuna esitazione. D’altra parte, oltre che appassionato di go kart, è ambasciatore della Formula 1.

In questi giorni, Jannik si trova a Dubai per dedicare questa parte di off season alla preparazione in vista della stagione 2026. Così, come del resto aveva fatto lo scorso anno, eccolo domenica mattina comparire al Gran Premio di Abu Dhabi con la sua compagna, la modella danese Laila Hasanovic, Simone Vagnozzi e Alex Vittur.

Dopo una visita al paddock, Sinner ha anche fatto un giro di pista con l’amico Andrea Kimi Antonelli, pilota della Mercedes. E non poteva mancare un passaggio nel box Ferrari, scambiando qualche battuta con i piloti Lewis Hamilton e Charles Leclerc, il suo preferito.