Messi dopo la tripletta contro l’Algeria: “Mi identifico molto in Rafa Nadal, siamo simili”

Il Mondiale di Lionel Messi non poteva iniziare meglio di così. Tre gol sono stati segnati dal quasi 39enne argentino nella partita d’esordio contro l’Algeria. Nel suo sesto Mondiale, al quale l’Argentina arriva in qualità di campione in carica, l’attaccante dell’Inter Miami si è commosso a seguito della prima rete. Nel post-partita si è scoperto cosa c’era dietro a quelle lacrime. E nel discorso della Pulce non è mancato un riferimento a una leggenda del tennis.

Messi: “Mi identifico molto in Rafa Nadal, siamo simili”

“La verità è che, per una questione che con lo sport non c’entra niente, ho passato dei giorni difficili”, ha affermato Messi, come riportato da La Gazzetta dello Sport. “Il calcio è la passione che ho da quando sono bambino. Quando mi sento bene do il massimo. In questi giorni stiamo guardando la serie su Rafa Nadal e mi identifico molto in lui. Credo che in questo siamo simili”, ha raccontato il calciatore sudamericano, che in passato si era già espresso sulla leggenda maiorchina in occasione dei Laureus Awards.

“Voglio ringraziare tutta la delegazione, tutti i miei compagni perché mi sono stati sempre accanto, dandomi molta forza per farmi stare bene”, ha continuato il capitano dell’Argentina. “Tutto quello che sto vivendo ora è fantastico. Ho avuto la fortuna di realizzare tutti i miei sogni e l’ho fatto con un gruppo che mi ha portato a un livello più alto di quello che avrei potuto raggiungere individualmente. Tutto quello che ho vissuto è molto più di quanto avrei mai potuto immaginare da bambino. A me piace competere, dare il massimo. Se potrò continuare a farlo e starò bene, continuerò”, ha chiosato Messi, che in questi anni ha incontrato molte stelle del tennis, tra cui Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jakub Mensik e il connazionale Diego Schwartzman.