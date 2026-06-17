Musetti salta anche Wimbledon: “Tornerò quando sarò al 100%”. Berrettini entra in tabellone

Lorenzo Musetti salta anche Wimbledon. Il tennista italiano ha annunciato il suo forfait con un post su Instagram, comunicando che la sua assenza prolungata dai campi durerà fino all’estate del cemento nordamericano. Musetti non gioca una partita da Roma, quando perse 6-3 6-1 da Casper Ruud agli ottavi di finale. A tenerlo fermo è una lesione muscolare al retto femorale della gamba sinistra.

Di seguito le parole scelte da Musetti per annunciare il forfait dal torneo più prestigioso del mondo, in cui raggiunse le semifinali nel 2024. “Desidero aggiornarvi sul mio recupero dall’infortunio di Roma: la riabilitazione sta procedendo molto bene ed i risultati medici sono incoraggianti. Purtroppo, non avendo ancora iniziato una preparazione atletica completa, e dopo attenta valutazione, siamo giunti alla difficile conclusione che quest’anno non potrò competere a Wimbledon. Non è una decisione facile, ma è quella giusta. La mia priorità è tornare in campo al 100%. Grazie per il vostro supporto costante — ci vediamo presto”.

Per un italiano che è costretto ad alzare bandiera bianca, ce n’è un altro che sorride: il ritiro di Musetti, infatti, consente a Matteo Berrettini di entrare direttamente in tabellone a Wimbledon senza giocare le qualificazioni. Certamente, non il modo che il romano avrebbe scelto per ottenere questo traguardo.