The Atlanta Cup, Sabalenka e Osaka si divertono ed entusiasmano il pubblico

“Tennis is back” recita il sito ufficiale di The Atlanta Cup, il tennis torna sabato 6 dicembre nella città dello Stato della Georgia dopo la cancellazione dell’evento ATP che apriva l’estate di cemento americana con il suo culmine a Flushing Meadows; e così, nel luogo-feudo di John Isner, che con sei titoli e nove finali è il signore assoluto da queste parti, gli organizzatori invitano Aryna Sabalenka, Naomi Osaka, Nick Kyrgios e il ragazzo di casa Ben Shelton. Ce n’è abbastanza per capire che il tennis ritorna sì, ma in una versione parecchio distesa, fruibile e digeribile come una bevanda dolce e gradevole, particolare oltremodo apprezzabile visti i pranzi e le cene che ci aspettano nel prosieguo del mese. I lazzi hanno il sopravvento sull’agonismo ma quest’ultimo non rimane completamente ai bordi del campo e ogni tanto fa capolino sul court.

Il termometro di questa considerazione è il rantolo di battaglia di Sabalenka, sul cui match si focalizza questo commento: la Tigre di Minsk, infatti, parte con prudenza anche con le corde vocali, come un vero soprano prima della Prima (siamo pur sempre alla vigilia dell’apertura della stagione alla Scala di Milano), confessando implicitamente un raccordo diretto tra l’intensità del dritto e quella dell’urlo. La numero uno del mondo sfodera un gonnellino verde e la canotta giallina mentre Naomi è in total yellow, ovviamente un giallo molto più acceso di quello della rivale, e la gonna prevede le amatissime balze.

Le ragazze iniziano, il tennis è veramente tornato e dopo alcuni game a ritmo di valzer le due giocatrici abbassano le traiettorie e cominciano a cercare il punto; Osaka passa con un tocco di rovescio strettissimo in diagonale, si vedono scambi in cross di dritto sempre più acuti e Aryna che segue la battuta a rete e confessa una sensibilità nei pressi del net che forse la concitazione del match ufficiale le impedisce di liberare con la stessa facilità. O forse i passanti di Naomi non sono così pesanti… sia come sia l’atleta giapponese riesce ad allontanare la rivale con un lob di dritto; Sabalenka arretra lentamente fino ad accorgersi di essere in ritardo (o la pallina rimbalza male, il dubbio ci rimane) e organizza un goffo quanto efficace colpo-Noah, o tweener che dir si voglia.

Osaka riceve e scodella una simpatica palla corta che permette alla campionessa di Minsk un ritorno da scattista con contro-corta vincente, mentre l’agonismo si riposa in tribuna… D’altronde perché chiedere qualcosa di diverso a dicembre? Lo spettacolo diverte e i telecronisti partecipano con passione e disincanto, Aryna vince il primo set 6-3, Naomi il secondo 6-4 e ora c’è il long tie-break. Sabalenka fugge, incontenibile, sul 9-3 e Naomi capisce come… contenerla: bisogna cedere la racchetta a una raccattapalle.

Geniale. La ragazzina risponde al servizio di seta di Sabalenka con una palla-luna, poi ne manda un’altra che uscirebbe ma Aryna la colpisce al volo e dopo il rimbalzo le ritorna un rovescio lungolinea che tocca il vertice delle righe. La folla esulta, la giovanissima tennista annulla un matchpoint per procura ma per par condicio ora un’altra giovane collega si appresta a giocarne uno a favore, con la racchetta di Sabalenka. E Naomi si deve arrendere al palleggio corto della sorridente rivale: “She did it!” esclamano i due tipi al microfono; la ball-girl abbraccia gioiosamente Aryna, che poco dopo a sua volta stringe a sé Naomi. Puro entertainment, divertentissimo e di alto livello, in attesa che il tennis torni davvero…