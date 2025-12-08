Alcaraz e Tiafoe danno spettacolo in New Jersey ma ad avere la meglio è lo statunitense

Il mese di dicembre, in attesa dell’inizio della nuova stagione tennistica, è tradizionalmente dedicato alle esibizioni. I tennisti non disdegnano, infatti, la possibilità di partecipare a eventi che uniscono gioco, divertimento e preparazione.

È il caso di Carlos Alcaraz, che ha sfruttato il suo periodo di relax negli Stati Uniti per prendere parte all’esibizione “A Racquet at The Rock”, disputatasi al Prudential Center di Newark, nel New Jersey. Ad offrire spettacolo, oltre ad Alcaraz, c’erano anche Frances Tiafoe, Amanda Anisimova e Jessica Pegula. In un’arena gremita, i quattro tennisti hanno dato vita a una giornata di grande tennis.

Il programma è stato aperto dal singolare femminile: Jessica Pegula e Amanda Anisimova hanno dato vita a un match combattuto, vinto da Pegula in rimonta con il punteggio di 3-6, 7-6(5), 10-7 (nel super tie-break decisivo).

Pegula digging deep in the tiebreak ⚔️ pic.twitter.com/gt3pi95jbW — Tennis Channel (@TennisChannel) December 8, 2025

A seguire le due tenniste si sono disimpegnati in un super tie-break di doppio misto con Carlos affiancato da Pegula che hanno battuto per 10-8 il duo composto da Tiafoe/Anisimova.

Il piatto forte della giornata è stata la sfida tra Frances Tiafoe e Carlos Alcaraz. I due hanno deliziato il pubblico presente a Newark con momenti spettacolari e una discreta intensità per un match di esibizione. Davanti al pubblico di casa Tiafoe sfrutta l’entusiasmo e si toglie la soddisfazione di sconfiggere lo spagnolo per 6-3, 3-6, 10-7.

Big Foe reigns supreme at the rock 🚀



Frances Tiafoe defeats Carlos Alcaraz in the third set tie-break in New Jersey 🏆 pic.twitter.com/hTLGu2oGcA — Tennis Channel (@TennisChannel) December 8, 2025

Per Alcaraz adesso nuovo appuntamento con un’altra esibizione. Si vola da Newark direzione Miami dove lo attende la sfida contro il brasiliano Joao Fonseca. Al LoanDepot Park di Miami, casa dei Miami Marlins della Major League Baseball, l’altra sfida del Miami Invitational vedrà il replay del match tra Amanda Anisimova e Jessica Pegula.