Next Gen ATP Finals: forfait di Mensik, entra il 2007 Engel al suo posto

Dopo il ritiro già annunciato di Joao Fonseca, anche Jakub Mensik non prenderà parte alle Next Gen ATP Finals. A causa di problemi fisici, il classe 2005 ceco sarà costretto a rinunciare all’edizione 2025 dell’evento. Al suo posto subentrerà il 2007 Justin Engel.

Il giovane tedesco, numero 187 del ranking, ha accumulato un notevole bagaglio di esperienza nel corso della stagione, collezionando diverse presenze nel circuito maggiore e ottenendo già alcuni successi, tra cui i quarti di finale all’ATP 250 di Stoccarda. Nel 2025, Engel ha totalizzato 18 vittorie e 19 sconfitte a livello Challenger, conquistando il suo unico titolo stagionale a novembre, ad Amburgo, ai danni del coetaneo azzurro Federico Cinà.

Mensik, primo nella Race verso Gedda, anche grazie al titolo al Master 1000 di Miami, si concentrerà sul recupero e sulla preparazione della stagione 2026. Pur trattandosi di un torneo che non assegna punti, il ceco lo scorso anno era arrivato ultimo nel proprio girone. Sarà dunque Learner Tien, finalista uscente, a guidare gli otto under 20 che prenderanno parte al torneo.