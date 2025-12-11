Il torneo 1000 di Madrid accoglie Garbiñe Muguruza come co-direttrice

Una novità dietro l’altra in quel di Madrid. Prima l’ufficializzazione del progetto di espansione della Caja Màgica con un nuovo stadio da 8000 posti. Poi l’acquisizione del torneo da parte del colosso MARI di Ariel Emanuel. E ora la notizia recente riguarda la direzione del Mutua Madrid Open, che negli ultimi anni era stata affidata a Feliciano Lopez, direttore anche delle fasi finali di Coppa Davis. Ad affiancare l’ex tennista spagnolo, a partire dall’edizione 2026 del torneo – in programma dal 20 aprile al 3 maggio -, ci sarà un’altra ex tennista iberica: Garbiñe Muguruza, anche lei già responsabile delle WTA Finals.

“L’inclusione di Garbiñe non è un gesto simbolico, è una convinzione e una dichiarazione di principi”, ha spiegato Gerard Tsobanian, CEO del torneo e colui che ha preso questa decisione. “Crediamo fermamente che la leadership nel tennis debba essere costruita su prospettive diverse e complementari, con pari voce in capitolo e influenza. L’esperienza di una campionessa del Grande Slam come lei è inestimabile per un torneo come il nostro. Questa mossa pone il Mutua Madrid Open nella posizione che desideriamo: all’avanguardia nell’uguaglianza strutturale. Non ci limitiamo a parlare di uguaglianza, la progettiamo, la implementiamo e la rendiamo visibile. Da molti anni assegniamo premi in denaro uguali a uomini e donne, e ora stiamo facendo lo stesso con la nostra struttura organizzativa interna. Sono sicuro che Garbiñe completerà perfettamente Feliciano e che entrambi continueranno a lavorare sodo per elevare ulteriormente gli standard del torneo”.

“Assumere la co-direzione del Mutua Madrid Open è un grande onore”, ha commentato Muguruza. “Questo torneo è sempre stato all’avanguardia e ha sempre cercato di rompere gli schemi. Sono davvero entusiasta di far parte di un progetto in continua evoluzione che non ha paura di aprire la strada a cambiamenti significativi nel nostro sport. Il Mutua Madrid Open è senza dubbio uno dei migliori tornei al mondo, grazie alla sua capacità organizzativa, a ciò che offre ai giocatori e all’esperienza unica che regala ai tifosi. Conosco molto bene l’esperienza quotidiana dei giocatori in un evento di questa portata: le esigenze, le richieste, i piccoli dettagli che fanno la differenza. Credo che questa consapevolezza sia fondamentale per continuare a far crescere un torneo di questo livello. Il mio obiettivo, insieme a Feliciano, sarà quello di portare questa esperienza e aiutare Madrid a continuare a dettare lo standard all’avanguardia del tennis mondiale come torneo moderno, equo, ambizioso e pienamente impegnato nel futuro di questo sport. Sono davvero entusiasta di lavorare a un progetto che è veramente impegnato a favore della parità tra uomini e donne, anche nei ruoli decisionali, e che continua a tracciare la strada per entrambi i tour”.

“L’arrivo di Garbiñe è una notizia fantastica per il torneo e un chiaro segnale della direzione che vogliamo prendere come organizzazione”, ha detto invece Lopez. “La sua esperienza ai massimi livelli e la sua capacità di comprendere sia le esigenze dei giocatori che le aspettative dei tifosi saranno una grande risorsa per il Mutua Madrid Open. Lei conosce questo torneo dall’interno e sa cosa lo rende speciale. Il torneo di Madrid è sempre stato pioniere: rifiuta di conformarsi e non ha paura di innovare dove altri preferiscono frenare. L’ingresso di Garbiñe nella co-direzione non solo rafforza il torneo dal punto di vista sportivo e organizzativo, ma rafforza anche il nostro impegno per una reale uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori del tennis, compresa la leadership. Credo sinceramente che questo passo confermi la nostra ambizione di continuare a essere un punto di riferimento per il futuro del tennis professionistico. Garbiñe è qui per dare il suo contributo, per fornire una prospettiva complementare necessaria e per aiutarci a costruire un torneo più forte, più equo e meglio preparato per le sfide degli anni a venire. Sono lieto di lavorare al suo fianco e so che insieme potremo portare il Mutua Madrid Open ancora più lontano”.

Si tratta di una novità nei circuiti maggiori maschile e femminile, dato che nessun’altra direzione di un torneo ATP o WTA comprende due figure. L’arrivo di Muguruza – campionessa del Roland Garros 2016, di Wimbledon 2017, delle WTA Finals 2021 ed ex prima tennista mondiale, ritiratasi nel 2024 – va quindi in parallelo con gli obiettivi del torneo, che sta cercando di migliorarsi di anno in anno. Si è partiti dal 2002 con un evento solo maschile su cemento indoor, e si è arrivati nel 2009 alla Caja Màgica con un torneo combined su terra rossa (tranne la parentesi del 2012 con la terra blu). Nel 2024 ben 380mila persone hanno deciso di godersi dell’ottimo tennis al Mutua Madrid Open. E chissà che nei prossimi anni questo numero non possa salire ancora di più.