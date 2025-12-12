Australian Open, Federer torna a Melbourne: giocherà un’esibizione

La Cerimonia di Apertura dell’Australian Open è prevista per sabato 17 gennaio, ovvero la sera prima dell’inizio del main draw. Per l’occasione gli organizzatori hanno deciso di fare le cose in grande, scegliendo di celebrare le grandi icone del tennis che hanno plasmato con le loro imprese la storia di questo torneo.

E chi meglio di Roger Federer ha saputo incarnare lo spirito del major australiano? Il tennista elvetico ha sollevato per sei volte la Norman Brookes Challenge Cup, e per l’occasione sarà la star principale di questo evento speciale. Lo svizzero scenderà in campo per una singolare ‘Battaglia dei n° 1 del mondo‘, ovvero una partita di esibizione fianco a fianco con altri giocatori – e in alcuni casi rivali – iconici. Assieme a lui ci sarà il quattro volte campione dell’Australian Open Andre Agassi e le leggende australiane Patrick Rafter e Lleyton Hewitt.

Federer: “Vincere l’Australian Open 2017 è uno dei miei ricordi più preziosi”

“Mi sembra passato un secolo da quando ho coniato l’espressione ‘Happy Slam’ per l’Australian Open, e ancora oggi sorrido quando penso a tutti i momenti che ho vissuto qui”, Ha dichiarato Roger Federer. “Ho provato tantissime emozioni sulla Rod Laver Arena. La gioia di sollevare ‘Norman’ sei volte, l’onore di giocare davanti allo stesso Rod Laver, la sfida di competere contro i miei più grandi rivali, e sempre l’immenso amore e sostegno dei tifosi australiani. Tornare a vincere l’AO nel 2017 è uno dei miei ricordi più preziosi del Grand Slam e confermarmi nel 2018 è stato un altro sogno che si avvera a Melbourne. Non vedo l’ora di tornare Down Under per l’AO e creare altri momenti fantastici con tutti i fan australiani”.

“Sono entusiasta di introdurre questa Cerimonia di Apertura dell’AO davvero speciale”, ha dichiarato Craig Tiley, direttore del torneo dell’Australian Open. “L’AO ha una considerazione per l’innovazione ed è noto per spingersi oltre i limiti. Ma siamo anche i custodi di una storia orgogliosa lunga 120 anni, costellata da alcuni dei più grandi campioni di questo sport”.

“Questa cerimonia inaugurale segnerà l’inizio di una nuova stagione tennistica in modo spettacolare. Non vedo l’ora di rivedere Roger sulla Rod Laver Arena, insieme ad altre leggende del gioco come Andre, Pat e Lleyton. E so che i tifosi di tutta l’Australia saranno altrettanto entusiasti di condividere questo momento con lui”.