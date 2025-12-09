Australian Open, entry list: Alcaraz e Sinner guidano il seeding

Manca più di un mese all’inizio dell’Australian Open. Il primo Slam stagionale partirà con i match del tabellone principale domenica 18 gennaio e terminerà con la finale del singolare maschile domenica 1° febbraio. Negli scorsi giorni vi avevamo dato conto degli appuntamenti previsti per la Opening Week e, ancor prima, di tutte le novità che ci saranno nel Major australiano. Da poco sono uscite anche le entry list, che mostrano tutti i giocatori attualmente dentro per diritto nei due tabelloni principali.

Per quanto riguarda il singolare maschile, Carlos Alcaraz – motivato come non mai per cercare di vincere l’ultimo Slam mancante nella sua bacheca – e Jannik Sinner, bicampione in carica del torneo, saranno sicuramente ai poli opposti del seeding. Seguono Alexander Zverev, Novak Djokovic, Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Alex de Minaur e Lorenzo Musetti. L’ordine in classifica di questi ultimi potrebbe ancora subire variazioni prima dell’Australian Open. E anche Ben Shelton, al momento nono nella entry list, vorrebbe ancora dire la sua per cercare di strappare una delle prime otto teste di serie. Ma per quelle bisognerà attendere fino alla settimana del sorteggio, previsto per giovedì 15 gennaio.

Pure Flavio Cobolli e Luciano Darderi – ora come ora rispettivamente numeri 22 e 26 del mondo – quasi sicuramente saranno due forze del seeding. A completare la ciurma azzurra ci saranno poi Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Luca Nardi che, pur non avendo attualmente il ranking per entrare nel tabellone principale, nella classifica valida per la entry list – 17 novembre 2025 – ricopriva ancora l’87esima piazza mondiale. Il cosiddetto cut off è segnato da Thiago Agustin Tirante, numero 101 ATP nel ranking di quella settimana.

Anche Juncheng Shang, Zhizhen Zhang, Emil Ruusuvuori e l’idolo di casa Thanasi Kokkinakis, che pochi mesi fa aveva rivelato di quanto la sua carriera fosse a rischio a seguito dell’operazione subita a inizio 2025, saranno ai nastri di partenza del main draw oceanico grazie al protected ranking. Classifica protetta che invece non potrà utilizzare Nick Kyrgios, dati i 12 mesi già trascorsi dal primo utilizzo di essa (all’ATP 250 di Brisbane 2025). Il trentenne australiano dovrà quindi sperare in una wild card offertagli dagli organizzatori – lui che ha come obiettivo per il rientro proprio l’Australian Open -, che per ora hanno concesso solamente tre inviti speciali: a James Duckworth, Patrick Kypson e Yunchaokete Bu.