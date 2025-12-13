Craig Tiley possibile nuovo CEO della USTA?

La USTA (United States Tennis Association) è vicina a scegliere il suo nuovo amministratore delegato e il nome in cima alla lista è quello di Craig Tiley, attuale CEO di Tennis Australia e storico direttore dell’Australian Open. Come riportato da Sportico, secondo fonti vicine alla trattativa, l’accordo sarebbe in fase avanzata dopo un processo di selezione durato circa sei mesi. Se l’intesa venisse formalizzata nelle prossime settimane, Tiley potrebbe lasciare l’Australia per guidare la federazione statunitense in una fase cruciale per il futuro del tennis mondiale.

Tiley, del resto, rappresenta un profilo di assoluta esperienza nel panorama internazionale, essendo alla guida di Tennis Australia dal 2013 (e direttore dell’Australian Open dal 2006). Il suo possibile arrivo alla USTA appare coerente con la struttura della federazione americana, proprietaria e organizzatrice dello US Open, evento che genera circa il 90% dei ricavi complessivi dell’ente. Nel caso in cui dovesse però firmare il contratto nelle prossime settimane, non è chiaro se rimarrà alla guida anche di Tennis Australia oppure no.

La USTA è attualmente gestita da due co-CEO ad interim, il presidente del consiglio Brian Vahaly e la COO Andrea Hirsch, dopo l’uscita di scena di Lew Sherr, passato ai New York Mets. Nel 2024 la federazione ha registrato ricavi record per oltre 623 milioni di dollari, grazie soprattutto allo US Open, che da solo ha prodotto un utile operativo superiore ai 270 milioni. Proprio su queste basi economiche poggia l’ambizioso progetto di rinnovamento da 800 milioni di dollari del complesso di Flushing Meadows.

Nato in Sudafrica, Craig Tiley ha costruito la propria carriera tra campo e scrivania. Ex capitano di Coppa Davis del suo Paese, è stato anche allenatore universitario negli Stati Uniti, portando l’Illinois al titolo NCAA nel 2003. Un profilo internazionale e trasversale che, se confermato, potrebbe segnare una nuova fase di continuità gestionale e visione globale per il tennis americano.