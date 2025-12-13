Océane Dodin apre un account OnlyFans durante l’off-season

Océane Dodin ha annunciato l’apertura di un account OnlyFans durante la pausa stagionale. L’ex numero 46 del ranking mondiale ha comunicato la notizia attraverso i propri canali social, inserendo il link diretto alla piattaforma sul suo profilo Instagram.

La tennista francese, 29 anni, attualmente numero 818 WTA, ha visto il proprio ranking scendere a causa di una stagione 2025 fortemente condizionata dagli infortuni, nella quale ha disputato soltanto dieci incontri. Dodin si aggiunge a Nick Kyrgios e Sachia Vickery tra i giocatori ed ex giocatori professionisti presenti sulla piattaforma.

Dopo uno stop di circa nove mesi, Dodin è rientrata nel circuito a fine settembre. Durante il periodo di inattività ha rivelato di essersi sottoposta a un intervento di mastoplastica additiva, affermando di essere la prima donna a competere nel circuito WTA dopo un’operazione di questo tipo.

In un’intervista rilasciata a RMC Sport, la tennista ha spiegato di aver approfittato della lunga pausa forzata per sottoporsi all’intervento, decisione rimandata in precedenza a causa dei tempi di recupero incompatibili con il calendario agonistico.

L’assenza dal tour era stata inizialmente causata da episodi ricorrenti di vertigini legati a un problema all’orecchio interno, che le avevano impedito di viaggiare e competere regolarmente. Vincitrice del torneo di Québec City nel 2016 e protagonista agli Australian Open 2024 con l’accesso agli ottavi di finale, Dodin è tornata in campo a settembre e la scorsa settimana ha raggiunto gli ottavi di finale al Challenger di Angers, venendo eliminata dalla testa di serie numero uno Alycia Parks.

Nel corso della carriera Dodin ha guadagnato circa 2,8 milioni di dollari in montepremi WTA. Secondo alcune stime, i proventi derivanti dall’attività su OnlyFans potrebbero consentirle di eguagliare o superare tale cifra in pochi mesi.

Nonostante i dubbi espressi da chi riteneva difficile un ritorno all’attività professionistica dopo l’intervento, Dodin ha ribadito di non avere alcun rimpianto.