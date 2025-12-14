L’anno di Luciano Darderi: una promessa divenuta realtà

(a cura di Federica Migliorati)

Il 2025 è stato l’anno della definitiva consacrazione per Luciano Darderi, 23 anni, italo-argentino ormai stabilmente inserito tra i protagonisti del circuito ATP. Una stagione costruita su una progressione costante in classifica – iniziata da numero 44 del mondo e chiusa da numero 26 – ma soprattutto caratterizzata da un andamento singolare, quasi estremo: nei tornei disputati, Darderi ha spesso vinto tutto o quasi, oppure è uscito subito, senza troppe vie di mezzo.

Nel complesso, il bilancio stagionale è stato ampiamente positivo: oltre 20 vittorie e tre titoli ATP, tutti conquistati sulla terra battuta, superficie sulla quale Darderi ha espresso il miglior tennis della sua carriera. Una crescita che non è passata inosservata, tanto che tutti quanti hanno più volte sottolineato come questo 2025 abbia rappresentato il primo vero anno di continuità ad alto livello per il classe 2002.

I momenti chiave della stagione sono arrivati soprattutto nei tornei su terra:

ATP 250 Marrakech – Ad aprile Darderi ha conquistato il secondo titolo ATP della carriera, superando in finale Tallon Griekspoor in due tie-break, dimostrando solidità mentale nei momenti decisivi.

ATP 250 Bastad – A luglio ha confermato il suo stato di forma vincendo il torneo svedese, imponendosi su Jesper De Jong e mostrando grande controllo tattico.

ATP 250 Umago – Appena una settimana dopo, ha completato una straordinaria doppietta estiva, battendo Carlos Taberner in finale e alzando il terzo trofeo dell’anno.

A questi successi si è aggiunta anche la vittoria nel Challenger di Genova, fondamentale per consolidare punti e fiducia, che ha spinto Darderi verso un career-high ranking nella Top 30.

Dati chiave della stagione 2025

Nel 2025, Darderi ha iniziato la stagione da numero 44 e l’ha chiusa al numero 26 ATP, con oltre 20 vittorie complessive. Ha conquistato tre titoli ATP sulla terra battuta e un Challenger a Genova, mentre nei Major ha raggiunto il terzo turno allo US Open e a Wimbledon, confermando di poter essere competitivo anche su erba e cemento.

Sulla terra battuta, la sua superficie prediletta, il win rate si aggira intorno al 70–75%, mentre sul cemento e nei tornei indoor scende a circa il 50%, evidenziando come i risultati siano più altalenanti quando non trova subito ritmo. La stagione è stata caratterizzata da una polarizzazione marcata dei risultati: nei tornei in cui partiva bene, Darderi spesso arrivava fino in fondo, mentre in quelli in cui non riusciva a entrare subito nel ritmo, si fermava già al primo turno. Questo pattern conferma una caratteristica peculiare del suo gioco: o vince tutto o esce subito, soprattutto nei tornei su cemento e indoor.

Slam e palcoscenici maggiori

Nei tornei del Grande Slam, il 2025 ha comunque offerto alcune delle migliori prestazioni della sua carriera. Allo US Open Darderi ha raggiunto il terzo turno, fermato da Carlos Alcaraz, mentre a Wimbledon ha superato Roman Safiullin in un primo turno durissimo, vinto al quinto set, prima di arrendersi al terzo turno contro Jordan Thompson. Risultati che confermano come il suo tennis possa essere competitivo anche su erba e cemento, pur senza ancora la continuità mostrata sulla terra.

Un anno che definisce un’identità

Il 2025 ha consegnato al circuito un Darderi con un’identità chiara: un giocatore capace di dominare quando trova ritmo e fiducia, ma ancora chiamato a migliorare nella gestione dei momenti intermedi. Tre titoli ATP in una sola stagione e una classifica stabilmente tra i primi 30 raccontano però una crescita netta. Non è arrivata la convocazione in Davis che tanto desidera, ma siamo certi che prima o poi sarà il suo momento con la maglia azzurra.

Guardando al 2026, Darderi può viverlo con ambizione: se riuscirà a ridurre quella distanza tra le settimane perfette e le uscite premature, il salto di qualità potrebbe essere definitivo e la Top 20 tanto sognata potrebbe diventare realtà. Il talento non è più in discussione; ora si tratta di manifestarlo con costanza.