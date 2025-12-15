Emma Raducanu potrebbe lasciare Nike nel 2026 

Sembra che anche la n. 1 del tennis britannico femminile stia per lasciare Nike. Quest’estate era stato Jack Draper, n. 1 del tennis maschile inglese, a chiudere i rapporti con Nike per firmare un accordo esclusivo con il brand californiano Vuori per l’abbigliamento sportivo e, nel giro di poco tempo, anche la campionessa dello US Open 2021 potrebbe fare lo stesso. Stando al podcaster Craig Shapiro, adesso sarebbe Emma Raducanu ad aver deciso di passare a Uniqlo per il 2026. La decisione fa venire subito in mente quando, nel 2018, Federer non si vide rinnovato il suo contratto ultradecennale con Nike e firmò con Uniqlo. All’epoca era inusuale per un atleta di alto livello avere uno sponsor che non fosse Adidas o Nike: ma anche in questo, come in molti altri aspetti della gestione della propria immagine, Federer è stato un pioniere.

Nel caso di Raducanu, passare a Uniqlo la renderebbe immediatamente la tennista più famosa tra quelle messe sotto contratto dal marchio giapponese. Verosimilmente, tra i vantaggi ci sarebbero la possibilità di negoziare un contratto più lucrativo, un maggiore potere decisionale e una maggiore attenzione alla sponsorizzazione della sua immagine da parte del brand. Nike ha sotto contratto, tra le altre, l’attuale n. 1 Aryna Sabalenka e una giovane promettente come Mirra Andreeva, ed è facile immaginare che Raducanu si sia sentita relegata a una posizione subordinata.

A quattro anni dal suo primo – e finora unico – titolo WTA, la ventitreenne inglese ha appena concluso la sua migliore stagione dal 2021, chiudendo l’anno al n. 29 del ranking dopo che una serie di infortuni l’aveva portata al di fuori della top 100. L’assenza di vittorie sul campo ha avuto conseguenze nei rapporti con gli sponsor: se nel 2024 Raducanu era ancora la settima atleta più pagata al mondo, grazie soprattutto al suo contratto da 3 milioni di dollari annui con Vodafone, la fine di questa sponsorizzazione (secondo il Daily Mail, la tennista avrebbe chiesto troppi soldi) ha segnato anche la sua esclusione dalla lista delle 15 atlete più pagate del 2025. Se davvero, come afferma Shapiro, l’accordo con Uniqlo è cosa ormai certa, ci si può aspettare che Raducanu ne ricaverà qualcosa di più dei 100.000 dollari annui previsti dal suo contratto con Nike. Anche in questo, come nei risultati sul campo, si gioca il potere di una star.

(di Silvia Frigeni)