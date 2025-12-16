ATP Next Gen Finals, il programma del Day 1: a mezzogiorno cominciano Prizmic e Basavareddy

Mercoledì 17 dicembre si torna al tennis ufficiale con le ATP Next Gen Finals, giunte alla nona edizione, la terza a Jeddah in Arabia Saudita, presso il King Abdullah Sports City. La prima delle tre giornate dedicate alle partite dei gironi avrà il seguente programma: alle due pomeridiane (mezzogiorno per noi) il Gruppo Rosso propone il croato Dino Prizmic contro l’americano Ninesh Basavareddy mentre a seguire, non prima delle tre locali, il belga favorito del raggruppamento Alexander Blockx sfida l’ultimo arrivato, il tedesco Justin Engel.

La sessione serale non comincia prima delle sette locali e propone gli incontri del Gruppo Blu, ovvero Learner Tien opposto all’iberico Rafael Jodar e a seguire lo spagnolo Martin Landaluce alle prese con il norvegese Nicolai Budkov Kjaer. Per sabato e domenica sono previste le semifinali e la finale.

Le Next Gen ATP Finals presented by PIF saranno trasmesse interamente live su Sky e NOW, sul canale Sky Sport Tennis.