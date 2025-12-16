ATP

ATP Next Gen Finals, il programma del Day 1: a mezzogiorno cominciano Prizmic e Basavareddy

La sessione serale dovrebbe cominciare per le 17 in Italia con il match del numero uno del lotto Learner Tien opposto alla novità Jodar

Mercoledì 17 dicembre si torna al tennis ufficiale con le ATP Next Gen Finals, giunte alla nona edizione, la terza a Jeddah in Arabia Saudita, presso il King Abdullah Sports City. La prima delle tre giornate dedicate alle partite dei gironi avrà il seguente programma: alle due pomeridiane (mezzogiorno per noi) il Gruppo Rosso propone il croato Dino Prizmic contro l’americano Ninesh Basavareddy mentre a seguire, non prima delle tre locali, il belga favorito del raggruppamento Alexander Blockx sfida l’ultimo arrivato, il tedesco Justin Engel.

La sessione serale non comincia prima delle sette locali e propone gli incontri del Gruppo Blu, ovvero Learner Tien opposto all’iberico Rafael Jodar e a seguire lo spagnolo Martin Landaluce alle prese con il norvegese Nicolai Budkov Kjaer. Per sabato e domenica sono previste le semifinali e la finale.

Le Next Gen ATP Finals presented by PIF saranno trasmesse interamente live su Sky e NOW, sul canale Sky Sport Tennis.

