ATP Barcellona, Alcaraz insegue il tris: giocherà in Spagna anche nel 2026

Romanticamente si può parlare del torneo in cui è avvenuto il cambio della guardia nel tennis spagnolo, o per lo meno per quanto concerne la consecutio temporum nel suo albo d’oro. Il biennio 2021-2022 vissuto dall’ATP 500 di Barcellona ha fatto registrare l’ultimo successo di Nadal e il primo di Alcaraz. Il murciano ha fallito il tris quest’anno dopo la sconfitta in finale contro Holger Rune e le 12 affermazioni di Rafa in Catalogna sembrano un miraggio.

Carlitos ha terminato l’anno da numero uno al mondo, con tanto di premiazione alla ATP Finals dove ha ceduto in finale all’amico-rivale Jannik Sinner, e volge lo sguardo alla programmazione della nuova stagione, buttando più di un occhio ai tornei preferiti. Dopo il forfait di due anni fa per un problema al braccio destro, è confermata la presenza di Alcaraz nella settantatreesima edizione dell’ATP 500 di Barcellona. Il Trofeo Conde de Godó si terrà dall’11 al 19 Aprile 2026, sarà la quinta apparizione del nativo di El Palmar che annovera 2 titoli e una finale.