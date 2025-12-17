Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero si separano dopo 7 anni!

Gracias por todo, Juanki. Lo Juanki in questione è Juan Carlos Ferrero e, detta così, già basterebbe a intuire chi è il mittente del messaggio che ha il retrogusto amaro del commiato. Carlos Alcaraz si separa dal suo storico allenatore. Ed è un autentico fulmine a ciel sereno considerando che, appena una settimana fa, il vincitore del Roland Garros 2003 veniva incoronato come coach dell’anno. Una bomba che rischia seriamente di scuotere l’asset mentale e tecnico del numero uno al mondo. La proverbiale crisi del settimo anno ha colpito anche la coppia formata dal murciano e dall’ex giocatore con Carlitos che ha annunciato la separazione con un commovente post su Instagram.

Alcaraz-Ferrero, è finita!

Con questa decisione viene meno uno dei sodalizi più redditizi e fruttuosi degli ultimi anni del circuito tennistico con Carlos Alcaraz che sotto la sapiente guida di Juan Carlos Ferrero si è consacrato come più giovane numero uno della storia, mettendo in bacheca 24 titoli ATP di cui 2 Roland Garros, 2 Wimbledon e 2 US Open con il titolo a Melbourne unico assente per completare tutti e 4 i tornei Major.