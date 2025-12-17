Jannik Sinner è Campione del Mondo ITF per il secondo anno consecutivo

Jannik Sinner si conferma Campione del Mondo ITF per il secondo anno consecutivo, consolidando il suo ruolo tra i protagonisti indiscussi del tennis mondiale. Un riconoscimento che premia una stagione eccezionale, fatta di grandi vittorie e di continuità ai massimi livelli.

L’ITF ha scelto di celebrare il 24enne di San Candido per i sei titoli conquistati nel 2025, tra cui due Slam (Australian Open e Wimbledon) e le Nitto ATP Finals di Torino, traguardi che ne hanno definito la leadership tecnica e l’impatto nel circuito.

Successi anche per il tennis femminile: Aryna Sabalenka, numero 1 del circuito WTA, si aggiudica il premio nel singolare, mentre nel doppio Sara Errani e Jasmine Paolini si confermano le migliori. Il premio ITF non tiene conto solo dei risultati nei tornei, ma anche della capacità di incidere nel panorama tennistico globale. Per Sinner, Errani e Paolini si tratta, dunque, di un riconoscimento che va oltre i singoli successi: premia la costanza, la leadership in campo e l’impatto internazionale, confermando come l’Italia continui a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel tennis mondiale.