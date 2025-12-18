Next Gen ATP Finals: Prizmic batte Engel e si rilancia  

[3] D. Prizmic b. [8] J. Engel 4–1 2–4 4–3(3) 4–1

Le Next Gen Finals di Prizmic, attuale n. 128 del ranking ATP, non erano iniziate benissimo. Ieri, nella sua partita di esordio, aveva perso contro Basavareddy in quattro set. Contro Engel, con cui oggi si è scontrato per la prima volta, la partita è stata piuttosto combattuta fino al quarto set. Rispetto alla sua sconfitta di ieri contro Alexander Blockx, il tennista tedesco, oggi n. 187 del ranking, ha migliorato molto l’affidabilità del suo dritto, il suo colpo migliore. Ma la capacità di Prizmic di rimanere calmo sotto pressione alla fine ha fatto la differenza. Dopo aver vinto il tie-break del terzo set, il croato ha potuto concludere abbastanza facilmente la partita, ottenendo la vittoria che gli permette di continuare a sperare in un posto in semifinale.

Primo set

Le regole delle Next Gen, coi set ridotti a quattro game e il killer point sul 40 pari, rendono ancora più cruciale del solito portarsi subito in vantaggio. Prizmic ha sfruttato subito il primo break ottenuto contro Engel, mantenendo confortevolmente il vantaggio fino alla fine del primo parziale grazie alla sua capacità di vincere gli scambi da fondo campo. Nell’ultima parte del set Engel sembra tornare combattivo, dopo aver costellato l’inizio del set di troppi errori forzati di dritto. Ma sul 40 pari del 3-2 Prizmic riesce a chiudere il game con un ace, aggiudicandosi il primo set.

Secondo set

Engel evita di ripetere l’errore del primo set, salvando due palle break nel primo game. Il suo dritto in topspin arriva a 130 km/h, eguagliando quello di Rublev che è uno dei più veloci del circuito. Cerca di variare la profondità dei colpi e apre angoli impossibili da entrambi i lati: come quando, sul 2-2, chiude lo scambio per il 15 pari con un vincente di rovescio che si stampa nell’angolo destro del campo. Nel game successivo inanella tre vincenti di fila al limite delle righe, uno col rovescio e due col dritto, per poi chiudere il game, e con esso il secondo parziale, alla prima palla break concessagli.

Terzo set

Prizmic deve fronteggiare un Engel più aggressivo e ringalluzzito dalla vittoria del secondo parziale, che continua a vincere tutte le volte che scende a rete. Il tennista croato riesce a mantenere la calma e i turni di battuta, grazie anche a un’ottima percentuale nella seconda di servizio. Anche se Engel sembra continuare a dirigere il gioco sparando vincenti a tutto campo, Prizmic riesce a non farsi sovrastare e a chiudere i punti con una freddezza notevole. Sul 3-2 risponde a un rovescio da fondocampo con una volée di rovescio incrociato che cade radente dall’altra parte del campo. Nel punto successivo, decisivo per il 3-3, conclude lo scambio con uno slice di rovescio che lascia Engel immobile. Si arriva così al tie-break, dove Prizmic riesce subito a ottenere un minibreak e a conservare il vantaggio per tutto il suo turno di servizio. Sotto di 6-1, Engel riesce a salvare due set point col servizio, ma nello scambio successivo perde il game e il set con un rovescio mandato a rete.

Quarto set

La fine della partita si decide nel secondo game. Engel conduce il suo turno di battuta per 40-0, ma Prizmic insiste sul suo rovescio e ottiene due vincenti, prima col dritto e poi un rovescio lungolinea a 136 km/h che finisce nell’angolo estremo del campo, con cui ottiene il break. Di fronte a un Prizmic che copre agilmente tutto il campo, Engel mantiene con qualche difficoltà il suo turno di servizio successivo, riuscendo in un ace sul 40-40. Nel game decisivo, Engel riesce a salvare il primo match point con un dritto incrociato stretto fulminante. Un buon contrasto di stile, e un riassunto della partita, lo dà il punto successivo, con cui Prizmic si aggiudica l’incontro: una palla corta da fondocampo contro cui Engel, annaspando, non può fare nulla. Il tennista croato chiude così l’incontro con buone speranze di finire in semifinale. Al prossimo turno si troverà davanti Blockx, contro cui ha vinto per 6-3 6-2 nell’unica partita che finora ha disputato contro di lui, al Challenger di Lugano di quest’anno.

Silvia Frigeni