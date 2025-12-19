Australian Open, ‘1 Point Slam’: Swiatek e Gauff si uniscono a Sinner e Alcaraz

il 2026 è alle porte e tutti non vedono l’ora di dare il via alla nuova ed entusiasmante stagione tennistica, che come di consueto prenderà vita in Australia. Prima del grande appuntamento con il primo Slam dell’anno, però, a Melbourne andrà in scena un evento inedito che vedrà protagonisti gli atleti più forti del mondo e tennisti amatoriali provenienti da tutta l’Australia. Il “Million Dollar 1 Point Slam” è una speciale esibizione, prevista per il 14 gennaio, nella quale Jannik Sinner, Carlitos Alcaraz, Iga Swiatek, Coco Gauff e tanti altri pro si metteranno in gioco, per un solo punto alla volta, sfidando giocatori amatoriali che saranno in lizza per guadagnare il premio da un milione di dollari.

Sconfiggere i più forti del mondo è un’ipotesi alquanto remota, ma in verità, coloro che si sono qualificati per accedere al prestigioso evento nella Rod Laver Arena, sono già vincitori. Avranno la possibilità di giocare in uno degli impianti più importanti del globo, sfidando i primi della classe. Insomma, un sogno per qualsiasi comune mortale. Il direttore del torneo Australian Open Craig Tiley, ha dichiarato: “Il 1 Point Slam Driven by Kia è diverso da qualsiasi cosa che abbiamo mai visto. Avere stelle come Iga Swiatek, Jannik Sinner e Coco Gauff che si sono impegnate a giocare, insieme agli australiani che si sono qualificati attraverso i campionati statali, cattura esattamente lo spirito di questo evento, che riunisce le persone attraverso il tennis in modo emozionante e inclusivo”.