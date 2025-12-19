Next Gen ATP Finals: Tien sconfigge Landaluce tornando in corsa per le semifinali

[1] L. Tien b. [4] M. Landaluce 1-4 4-1 4-3 4-3

Eccola la prima vittoria firmata “Tien” di queste Next-Gen ATP Finals 2025, che hanno visto lo statunitense – finalista nella scorsa edizione -, iniziare a rilento incassando una sconfitta con l’arrembante spagnolo Rafael Jodar. Durante la seconda giornata, il numero 28 del mondo – autore di una stagione 2025 più che brillante – ha sfidato Martin Landaluce, in un match cruciale per la sua permanenza a Jeddah. Il numero uno del seeding, questa volta, non ha deluso le aspettative, e dopo un avvio incerto ha condannato il madrileno al secondo k.o consecutivo (e a un passo dall’eliminazione).

Non è stato semplice, per il mancino di Irvine, placare l’entusiasmo del classe 2006, perfettamente a suo agio col dritto nel corso del primo mini-set, dove ha lasciato soltanto un game a Tien. La reazione, però, è avvenuta in modo rapido. Learner ha alzato nettamente l’asticella prendendosi dei rischi che lo hanno ripagato con un netto 4-1. Landaluce accusa il colpo dal punto di vista psicologico, e il suo tennis non è più fluido come all’alba dell’incontro, ma un deciding point giocato ad occhi chiusi da Martin rischia di cambiare la storia del quarto set dopo 4 match point consecutivi non capitalizzati dal mancino. Lo spagnolo, con coraggio e poco raziocinio, sul punteggio di 40-40 pesca un fulmine di dritto costringendo l’avversario al tiebreak, ma qui non c’è storia: Tien spazza Landaluce imponendosi per 7-2, tenendo in vita le sue chance di qualificazione.

Risultati Next-Gen ATP Finals 2025

Red Group– Day 1

N. Basavareddy b. D. Prizmic 4-2 4-2 3-4 4-2

A. Blockx b. J. Engel 3-4 4-2 4-2 4-2

Blue Group – Day 1

R. Jodar b. L. Tien 1-4 4-3 1-4 4-2 4-2

N. Budkov Kjaer b. M. Landaluce 4-1 3-4 4-2 4-3

Red Group – Day 2

A. Blockx b. N. Basavareddy 4-3 4-3 4-1

D. Prizmic b. J. Engel 4-1 2-4 4-3 4-1

Blue Group – Day 2

N. Budkov Kjaer b. R. Jodar 4-1 4-2 1-4 4-2

L. Tien b. M. landaluce 1-4 4-1 4-3 4-3

Programma Day 3

Ore 12:00 – N. Basavareddy vs J. Engel

A seguire – A. Blockx vs D. Prizmic

Ore 17:00 – M. Landaluce vs R. Jodar

A seguire – L. Tien vs N. Budkov Kjaer