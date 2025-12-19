Vleeshouwers è il coach dell’anno 2025 per la WTA

Hendrik (Rick) Vleeshouwers è stato nominato WTA Coach of the Year 2025, ricevendo il riconoscimento direttamente dal voto degli allenatori registrati WTA, che hanno premiato il suo ruolo determinante nella migliore stagione in carriera di Amanda Anisimova.

Sotto la guida del tecnico olandese, la tennista statunitense ha compiuto uno dei salti di qualità più significativi dell’intero circuito: partita da fuori dalla Top 30 a inizio stagione, Anisimova ha raggiunto nuovi standard di continuità e maturità, conquistando il primo titolo WTA 1000 della carriera al Qatar TotalEnergies Open di Doha.

Il lavoro di Vleeshouwers si è distinto per leadership, visione e capacità di valorizzare il potenziale della giocatrice, accompagnandone la crescita tecnica e mentale lungo tutto il 2025. Non a caso, Anisimova è stata eletta anche Most Improved Player della stagione, riconoscimento che certifica un percorso di sviluppo strutturato e sostenuto nel tempo.

Il premio di Coach of the Year conferma l’importanza del lavoro svolto dietro le quinte e sottolinea il valore della relazione allenatore-atleta nel costruire risultati di alto livello. Per Vleeshouwers si tratta di un riconoscimento che celebra non solo i successi ottenuti, ma anche la qualità del metodo e dell’approccio adottato in una stagione che ha segnato un punto di svolta per Anisimova.