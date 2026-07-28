Six Kings Slam 2026: Sinner torna a Riyadh per difendere il trono

Il Six Kings Slam riunirà nuovamente alcuni dei più importanti protagonisti del tennis mondiale. L’edizione 2026 dell’esibizione saudita si disputerà il 21, 22 e 24 ottobre alla ANB Arena di Riyadh, nell’ambito della Riyadh Season, e sarà trasmessa in diretta su Netflix.

A contendersi l’unica corona in palio saranno Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Alex De Minaur. L’australiano rappresenta la novità del gruppo, mentre gli altri cinque erano già presenti nell’edizione precedente. La formula prevede, come sempre, tre giornate di incontri, con una pausa il 23 ottobre prima delle finali.

Gli occhi italiani saranno naturalmente rivolti verso Sinner, autentico dominatore della breve Storia della manifestazione. L’azzurro ha infatti conquistato entrambe le edizioni fin qui disputate, battendo in finale Carlos Alcaraz sia nel 2024 sia nel 2025. Il precedente più recente ha confermato il particolare feeling del numero uno italiano con il veloce indoor di Riyadh, dove tornerà dunque alla ricerca del terzo successo consecutivo.

Anche nel 2026 il Six Kings Slam non assegnerà punti per la classifica ATP, trattandosi di una competizione a inviti e non di un torneo ufficiale del circuito. Il prestigio del cast e il ricchissimo montepremi ne hanno però fatto rapidamente uno degli appuntamenti esibizione più riconoscibili della stagione. Nelle edizioni precedenti ogni partecipante ha ricevuto una consistente somma garantita, mentre il vincitore ha potuto raggiungere un guadagno complessivo di circa 6 milioni di dollari.

La presenza contemporanea di Sinner e Alcaraz rende naturalmente possibile un nuovo capitolo della rivalità che ha caratterizzato le ultime stagioni.

Per Sinner sarà quindi una nuova difesa del titolo, ma anche la possibilità di confermarsi come il vero “re dei re” dell’esibizione saudita.