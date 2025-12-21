Next Gen ATP Finals: Tien conferma il suo rango e conquista il titolo

ATP Next Gen Finals dal sapore di rivincita e consacrazione per Learner Tien, che a distanza di un anno si prende il titolo dopo la finale persa nell’edizione 2024 contro Joao Fonseca. Per il 20enne statunitense è un successo che va oltre il trofeo: Tien conferma i pronostici della vigilia, legittima uno status ormai da big del circuito — numero 28 del mondo, con cinque vittorie contro top 10 nel corso della stagione — e chiude un cerchio personale battendo Alexander Blockx, avversario che lo aveva sconfitto nella finale degli Australian Open juniores 2023. Una ferita ancora viva nella memoria di Tien, che aveva definito quella sconfitta “La più dolorosa della mia vita fino a quel momento”. Stavolta l’epilogo è opposto: lo statunitense si impone sul belga, coetaneo ma numero 116 ATP, ribaltando i precedenti e trasformando una rivalità giovanile in un manifesto di maturità e continuità ad altissimo livello.

La partita

[1] L. Tien b. [2] A. Blockx 4-3(4) 4-2 4-1

PRIMO SET – L’avvio è all’insegna dell’equilibrio e del dominio dei servizi. Blockx salva una palla break nel game inaugurale e sale 1-0, ma Tien interrompe subito una serie di sei punti consecutivi del belga: recupera da 0-30, lavora bene con le traiettorie e impatta sull’1-1. Blockx tiene il servizio e si porta 2-1, confermando un rendimento impeccabile alla battuta.

Il parziale scorre senza scossoni: entrambi dominano nei propri turni di servizio, con il belga che nel primo set mette in campo il 100% di prime palle — senza mai ricorrere alla seconda — accompagnate da 6 ace. Tien risponde con un comunque solido 82% di prime, ma senza ace. Le occasioni sono poche e distribuite, l’andamento resta estremamente equilibrato fino al 3-3, punteggio che conduce inevitabilmente al tie-break.

È qui che arriva il primo vero spartiacque del match. Blockx commette i suoi primi due errori non forzati del set e concede due mini-break: Tien ne approfitta immediatamente, volando sul 4-1 e poi sul 5-1 grazie a una seconda di servizio particolarmente efficace. Il belga reagisce, recupera uno dei due mini-break e, aumentando l’aggressività e prendendosi rischi elevati, risale fino al 5-4.

Tien però mantiene la lucidità nei momenti chiave: si procura due set point e sfrutta il primo, chiudendo il tie-break 7-4 dopo 23 minuti di gioco. Alla fine del parziale il margine è minimo — solo tre punti complessivi di differenza (23-20) — ma decisivo è stato l’avvio del tie-break, con quei cinque punti consecutivi che hanno indirizzato il set a favore dello statunitense.

SECONDO SET – Il parziale si apre ancora all’insegna dell’equilibrio, ma con qualche prima crepa. Dopo 24 minuti arriva infatti la prima seconda palla del match per Alexander Blockx: sul 40-0 il belga perde il controllo del game e concede a Learner Tien la seconda palla break dell’incontro. Blockx riesce però a salvarla e a tenere il servizio, portando il punteggio sull’1-1.

Fino al 3-1 per Tien i giochi scorrono in maniera estremamente lineare: entrambi tengono il servizio senza concedere nemmeno un 15, segnale di un equilibrio che sembra ormai consolidato anche in questo secondo parziale.

La svolta arriva però nel sesto game. Blockx, che aveva servito magnificamente fino a quel momento, inizia a faticare con la prima e incappa in un doppio fallo nel momento peggiore. Tien è lucido e paziente, si affida a una difesa estrema e capitalizza le incertezze dell’avversario: si procura due set point e chiude il parziale ottenendo il primo break della partita. Dopo 41 minuti complessivi di gioco, lo statunitense si trova così in vantaggio di due set a zero, confermando una gestione impeccabile dei momenti chiave del match.

TERZO SET – Nel parziale decisivo si percepisce subito un cambio di inerzia. Blockx scende sensibilmente nella velocità della prima di servizio e finisce progressivamente sotto pressione, vittima di una tattica perfetta messa in campo di Tien. L’americano legge con grande lucidità la partita, prende campo e piazza il break nel quarto gioco, salendo di livello proprio nel momento chiave.

Tien consolida il vantaggio e si presenta a servire per il titolo, confermando una gestione del match di altissimo profilo. Arriva però un piccolo brivido: il primo doppio fallo della sua partita, seguito da un errore, concede al belga le prime due palle break dell’intero match sul 40-30. La reazione dello statunitense è però da campione: annulla la prima dopo uno scambio durissimo, vinto con grande solidità, e sulla scia di quel punto conquista il match point.

Alla prima occasione utile, Tien chiude i conti: vince in discesa, suggellando una prestazione di straordinaria maturità tattica e mettendo il sigillo su un successo importante.

Tien come Sinner

Lo statunitense diventa solo il secondo giocatore a vincere le Next Gen Finals dopo aver perso un match nel round robin, situazione avvenuta in precedenza a Jannik Sinner, che nell’edizione 2019 era stato sconfitto nella fase a gironi dal francese Ugo Humbert prima di alzare il trofeo.

Resta comunque più che positivo il bilancio di Alexander Blockx, arrivato all’atto conclusivo da imbattuto e protagonista di un torneo che ne ha confermato il grande potenziale. In finale il belga aveva anche lanciato segnali incoraggianti, cedendo il primo set solo al tie-break dopo aver espresso un servizio potentissimo, capace di tenerlo a lungo in equilibrio contro un avversario di livello superiore. Con il passare dei giochi, però, Blockx ha dovuto lasciare il passo, progressivamente sormontato dalla superiorità tattica di Learner Tien, impeccabile nel leggere la partita, nel togliere certezze al belga e nel gestire i momenti chiave fino alla conquista del titolo.