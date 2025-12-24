Baggio incontra Sinner in aereo: “Sempre bello vederti fenomeno”

Natale si avvicina, ed è tempo di tornare a casa dalle proprie famiglie anche per le superstar del tennis mondiale. In volo verso l’Italia, in partenza da Dubai, il passato incontra il presente (e il futuro) dello sport italiano.

Roberto Baggio – Il Divin Codino – icona calcistica degli anni ’90, celebrato ancora oggi come uno dei più forti talenti mai esistiti, ha condiviso un momento speciale con l’idolo del belpaese, Jannik Sinner, il quale ha preparato la prossima stagione sul cemento di Dubai.

Una lieta sorpresa per entrambi, forse ancor di più per l’ex Juve, Milan e Inter, che nutre una stima immensa per l’altoatesino, e su instagram ha voluto celebrarlo così: “Sempre bello vederti fenomeno”