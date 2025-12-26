La consacrazione di Bolelli e Vavassori: un 2025 da record 

Quella tra Simone Bolelli e Andrea Vavassori non è solo un’unione sportiva, ma un racconto di alchimia perfetta nato nell’estate del 2023 e trasformatosi in poco tempo in uno dei pilastri del tennis azzurro. Il 2025 è stato l’anno della loro consacrazione mondiale: i due hanno concluso la stagione in top 10 con quattro titoli ATP, una finale all’Australian Open, la terza Coppa Davis consecutiva e il premio come coppia di doppio preferita dai fan.

Con sette titoli ATP complessivi nel loro palmarès e tre finali Slam – Australian Open 2024 e 2025, Roland Garros 2024 – la coppia italiana ha dimostrato ancora una volta di poter competere ad armi pari con i protagonisti del circuito su ogni superficie.

ATP 250 di Adelaide

Il 2025 di Simone Bolelli e Andrea Vavassori non poteva aprirsi meglio: sul cemento dell’ATP 250 di Adelaide, la coppia azzurra ha siglato il primo trionfo stagionale per il tennis italiano, conquistando il titolo l’11 gennaio, al termine di una rimonta impressionante. Sotto di un set e affaticati dal dodicesimo game del secondo parziale, contro Kevin Krawietz e Tim Puetz, sono riusciti a salvare quattro match point consecutivi (0-40) e, successivamente, a dominare il tie-break. Molti avrebbero ceduto allo svantaggio, ma gli italiani hanno dimostrato la loro tenacia senza abbassare il livello di gioco, chiudendo la pratica dopo oltre due ore di battaglia e un tie-break finale. Il punteggio contro i tedeschi è stato di 4-6, 7-6, 11-9. Questo successo ha rappresentato il loro quarto titolo in carriera come coppia, Simone Bolelli ha toccato il suo best ranking storico alla posizione numero 6 del mondo e Andrea Vavassori è rimasto stabile al numero 7. La vittoria di Adelaide, poi, è stata il culmine di una settimana da ricordare, perché anche in semifinale i due hanno compiuto un’impresa battendo per la prima volta i numeri 1 del mondo – Arevalo e Pavic – e ponendo, così, fine alla streak negativa che aveva caratterizzato gli ultimi quattro scontri.

Australian Open – la finale

Dopo il successo a Adelaide, la coppia azzurra ha sfiorato di poco il suo primo titolo Slam. Alla Rod Laver Arena, dopo più di tre ore di gioco, Bolelli e Vavassori si sono piegati a Heliövaara e Patten in tre set terminati 6-7, 7-6, 6-3. Gli italiani sono partiti forti, conquistando il tie-break del primo set 18-16, annullando ben dieci set point agli avversari; eppure, i rivali sono riusciti a ribaltare l’incontro. È stata la loro seconda finale consecutiva persa a Melbourne e la terza finale Major in meno di dodici mesi (Australian Open 2024, Roland Garros 2024 e Australiano Open 2025).

ATP 500 di Rotterdam

Il secondo trofeo dell’anno per la coppia è arrivato sul cemento di Rotterdam dove, al termine di una finale estremamente combattuta, Bolelli e Vavassori si sono imposti sul duo Gille-Zielinski con un punteggio di 6-2, 4-6, 10-6. Un risultato figlio di una straordinaria tenuta fisica e mentale, considerando che la semifinale era terminata solo nella tarda serata del giorno precedente, lasciando pochissimo spazio al recupero. Questo ATP 500 olandese ha segnato la prima vittoria storica di una coppia italiana a Rotterdam, il tredicesimo trionfo su quattordici incontri disputati da inizio anno e la terza finale consecutiva su tre tornei giocati, dopo Adelaide e Australian Open. Bolelli e Vavassori si sono confermati, così, secondi nella Race ATP di doppio, una posizione che hanno poi difeso fino all’inizio della stagione sulla terra battuta.

ATP 500 di Amburgo

Nel maggio del 2025, dopo un periodo complicato segnato da quattro sconfitte consecutive – tra cui l’uscita prematura agli Internazionali d’Italia – il binomio azzurro ha ritrovato il suo tennis migliore sui campi in terra rossa di Rothenbaum. Con il punteggio netto di 6-4, 6-0 in finale contro Molteni e Romboli, Bolelli e Vavassori hanno conquistato il terzo titolo stagionale. È stata una settimana da incorniciare per il tennis tricolore perché Flavio Cobolli ha trionfato in singolare nello stesso torneo, regalando un momento di festa alla bandiera italiana.

ATP 500 di Washington

A seguire la lista di successi è il torneo ATP 500 di Washington. In una finale segnata da un’interruzione per pioggia, Bolelli e Vavassori hanno sconfitto i loro diretti inseguitori nella Race – Nys e Roger – e quindi blindato il posto tra le prime otto coppie del mondo candidate a partecipare alle Nitto ATP Finals di Torino. Con il risultato di 6-3, 6-4, hanno portato a casa un’altra prima vittoria storica per l’Italia, che mai era riuscita ad alzare questo trofeo in doppio.

La terza vittoria in Coppa Davis

L’anno di Simone Bolelli e Andrea Vavassori si è concluso con un ultimo trionfo, tanto prestigioso quanto insolito: la conquista della terza Coppa Davis consecutiva per l’Italia, arrivata senza che i due dovessero mai scendere in campo. Grazie a un percorso perfetto dei singolaristi Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, capaci di chiudere sul 2-0 ogni sfida contro Austria, Belgio e Spagna, la coppia in top 10 non è riuscita a giocare neanche un singolo punto, rimanendo, però, sempre una garanzia certa per i compagni di squadra. A suggellare un’annata da incorniciare è arrivato anche un momento di ilarità durante i festeggiamenti, quando Bolelli nel sollevare l’insalatiera d’argento ha involontariamente staccato la parte superiore e poi subito risistemato l’errore tra le risate del gruppo. Il duo azzurro è stato convocato in tutte le tre vittorie del team, aiutando la nazionale a incidere la storia di questo sport.

Coppia di doppio preferita dai fan – ATP Awards

A incoronare questa stagione strabiliante è la premiazione, per il secondo anno consecutivo, come “coppia di doppio preferita dai fan” agli ATP Awards 2025. A votare è stato il pubblico – sia italiano che internazionale – che Bolelli ringrazia in un video messaggio, aggiungendo: “Spero che vi divertiate a seguirci durante l’anno. Siamo carichi per la nuova stagione, abbiamo già iniziato a lavorarci”. Poi il saluto di Vavassori: “Ci vediamo presto in Australia”.

Sabrina Giorgi