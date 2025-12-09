ATP Awards: Bolelli e Vavassori coppia preferita dai fans per il 2° anno consecutivo

Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono la coppia preferita dai fans per il secondo anno consecutivo. Ai simbolici ATP Awards, il duo azzurro bissa il successo del 2024 nella categoria “Fans’ Favourite doubles team”, grazie al voto espresso direttamente dai tifosi.

“Vorrei ringraziarvi tutti” dice Bolelli nel video pubblicato suo canali dell’ATP. “Siamo davvero felici di vincere il premio Fans’ Favourite per il secondo anno. Spero che vi divertiate a seguirci in doppio durante l’anno. Siamo molto carichi per la nuova stagione, abbiamo già iniziato a lavorarci. A presto”.

Gli fa eco Vavassori: “Grazie mille per aver votato per noi. Siamo davvero felici di vincere per la seconda volta. Abbiamo avuto una grande stagione e il vostro supporto a Torino è stato incredibile. Ci vediamo presto in Australia, e forza!”

Bolelli e Vavassori sono dunque pronti per il 2026, con l’auspicio di poter addirittura migliorare quanto di buono fatto quest’anno. Il 2025 è stata per loro una stagione da quattro titoli ATP, una finale Slam – quella persa all’Australian Open – e la seconda qualificazione consecutiva alle ATP Finals, dove hanno centrato la prima semifinale della carriera.