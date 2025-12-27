Binaghi: “Roma quinto Slam? Investimento statale inferiore a quello di Milano/Cortina”

È un dato oggettivo. Sin dalle sue origini, il calcio è stato sempre riconosciuto come lo sport più diffuso e praticato nella penisola italiana. Quest’ultima ha visto sbocciare una fucina di talenti, che negli anni, ha regalato gioie immense alla Nazionale tricolore e ai Club nostrani. Da un lustro a questa parte, però, la musica sembra cambiata. L’ascesa di Sinner, Musetti e il magnifico operato della Federazione ha cambiato le sorti del tennis in Italia.

Problemi di scartoffie

Il Presidente Binaghi – in carica dal 2001 – è certamente uno dei maggiori responsabili di questo straordinario progresso. Durante un’intervista concessa al quotidiano “Libero”, l’ex tennista azzurro si è detto soddisfatto dei risultati ottenuti in quest’annata ma ha anche svelato dei retroscena inediti sui tornei più importanti che si disputano nel Belpaese: “Spero anche non ci siano più altre complicazioni. Nei mesi scorsi non avevamo più un titolo giuridico che ci garantisse lo svolgimento regolare degli Internazionali d’Italia. Si è rischiato. Tutto poi è stato chiarito grazie al ministro dello sport, Abodi, e quello dell’Economia e delle Finanze, Giorgetti, con cui abbiamo sistemato il problema. Ora c’è da discutere delle Finals”. E a proposito dell’evento piemontese, gli accordi politici (Decreto Sport) non sembrano ancora essere ben definiti per i prossimi anni, e il Presidente ha così commentato: “Le Finals non sono nostre ma dell’Atp. Il Decreto pone una serie di problemi nella gestione di questa manifestazione di così grande successo. Confido che anche questo ostacolo, nel 2026, venga risolto col dialogo”.

Un anno da sogno per l’Italtennis: “Sinner che conquista Wimbledon, la Paolini che trionfa a Roma – ricorda con soddisfazione Binaghi -, e un incremento spaventoso dei numeri circa le persone che si sono avvicinate a questo sport, coinvolte da un’epoca di traguardi e successi da favola: “Parlano i dati. Quelli dei tesserati contano relativamente, anche se i nostri, che in tre anni sono raddoppiati, lo scorso anno erano

1.085.901 contro 1.121.495 di quelli del calcio. Ma è il numero dei praticanti a essere esaltante: i nostri del tennis e del padel, secondo gli ultimi dati Nielsen, sono 6.237.000 e stanno raggiungendo quelli del calcio: 6.533.000. Cinque anni fa c’era

una differenza del 39%”.

Febbre Sinner

L’accorpamento con la FIP (Federazione Italiana Padel) esalta ancor di più queste statistiche, ma è la ‘Febbre Sinner’ ad aver scatenato quest’ingente aumento di praticanti nel tennis. Come biasimarli, d’altronde. Nessuno, prima dell’altoatesino, aveva raggiunto il primato nel ranking mondiale, ed avere un campione azzurro che tutte le settimane lotta per un trofeo ha accesso la passione anche di coloro che disconoscevano il tennis o lo avevano soltanto guardato, prima d’ora, in modo disinteressato. Binaghi riconosce la grandezza di Jannik e la fortuna dell’Italia a detenere uno dei più grandi talenti della storia, anche se qualcuno ha sempre qualcosa da ridire al riguardo...”Lui risponde a suon di risultati e zittisce tutti. Lasciamo parlare e scrivere certi opinionisti da strapazzo. Conosciamo Jannik da bambino, il tennista ma anche il ragazzo. Meriterebbe una statua”, e sulla sua presenza alla prossima Coppa Davis, ha detto – “Lo spero. In ogni caso abbiamo dimostrato che la Davis la possiamo vincere anche senza il migliore giocatore al mondo. È un momento irripetibile”.

Il sogno Quinto Slam

Si era già accennato, durante la stagione corrente, di un possibile futuro inserimento degli Internazionali BNL d’Italia come quinto Slam. Attualmente ciò sembra un’ipotesi alquanto lontana, ma Binaghi tiene vive il sogno: “Ritengo ci debbano essere tre requisiti per arrivare ad avere il quinto major, e tenercelo per sempre: il tennis italiano al top, e ci siamo; la

credibilità a livello internazionale e abbiamo un italiano come presidente dell’ATP, Andrea Gaudenzi; e poi un investimento statale che sarebbe sempre notevolmente inferiore a quello per Milano/Cortina”. E sul torneo di Roma, il presidente della FITP aggiunge: “I tempi per i lavori indicano che l’edizione 2028 si giocherà in un impianto rinnovato e copribile”.

Binaghi sogna il ritorno di un vincitore azzurro in quel della Capitale, l’ultimo fu Panatta nel 1976: “Sarebbe

un cinquantenario speciale, dice il Presidente, che auspica una maggiore copertura televisiva del grande tennis sulla rete Nazionale: “Quando uno sport raggiunge certi risultati e tale popolarità, la prima rete dell’emittente di stato è la sua casa e i vertici RAI se ne sono accorti. La nazionale di calcio, che speriamo vada ai mondiali, dove viene trasmessa?”. L’intervista di Binaghi a Libero si conclude con una commuovente dichiarazione: “Dedico il 2025 a Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli. Mai dimenticare il passato”.