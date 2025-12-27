De Minaur e Boulter servono il pranzo ai bisognosi il giorno di Natale

Alex de Minaur e Katie Boulter non si sono fermati neanche il giorno di Natale. In collaborazione con la Wimbledon Foundation, i due tennisti, che si sposeranno prossimamente, hanno dato un contributo significativo aiutando a dispensare il pranzo ai più bisognosi.

Non più racchette, palline, cappellini o completi da tennis. E neppure sguardi concentrati. Piuttosto grembiuli, guanti e sorrisi a trentadue denti in una giornata al servizio della comunità. “La Wimbledon Foundation vi augura un sereno Natale”, le parole sotto al post pubblicato in collaborazione tra la giocatrice inglese e la Fondazione. “Ringraziamo tutto il personale e i volontari delle nostre organizzazioni benefiche partner che hanno lavorato questa settimana, compresa l’associazione @aceofclubs_clapham che si occupa dei senzatetto, che ha fornito un aiuto speciale nel servire il pranzo il giorno di Natale”.

L’australiano ha vissuto un 2025 con i fiocchi. Il titolo a Washington, la finale a Rotterdam, i quarti all’Australian Open, allo US Open, il penultimo atto a Monte Carlo e in chiusura anche alle ATP Finals. La vittoria all’evento UTS è stata poi l’appendice finale di una stagione chiusa al numero 7 nella graduatoria mondiale.

Diversa è stata invece l’annata di Boulter, conclusa con un infortunio. Nei tabelloni principali del circuito maggiore il suo bilancio stagionale è di sole 11 vittorie e 19 sconfitte. Nessuna semifinale raggiunta per lei, che ha subito un vertiginoso crollo in classifica (ora è n° 106). A meno di wild card dell’ultimo minuto, dovrà quindi passare dalle qualificazioni all’Australian Open, che ha già diramato le entry list. “Sono arrivata fino al 23° posto in classifica e so di poter tornare lì”, aveva però dichiarato qualche settimana fa alla BBC. “Non credo che il mio livello sia cambiato, penso solo che debba migliorare la mia costanza. L’obiettivo è arrivare tra le prime 20”, aveva chiosato.