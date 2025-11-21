Boulter costretta agli straordinari: “È come se dovessi scegliere tra il fisico e la classifica”

La stagione 2025 di Katie Boulter sta per andare in archivio, ma mentre colleghe e colleghi vacanzieri postano foto scattate nei luoghi più incantevoli del pianeta, la giocatrice inglese è ancora costretta a sacrificarsi per qualche altra settimana per assicurarsi la sua partecipazione al primo Slam del prossimo anno, nella terra natia del suo futuro marito, Alex de Minaur.

L’annata in procinto di concludersi non è stata certo una delle migliori per Boulter, scivolata sino alla 100esima posizione del ranking WTA, e adesso in bilico per l’accesso in main draw al prossimo Australian Open. Un infortunio rimediato durante la spedizione ad Hong Kong, nel mese di ottobre, l’ha costretta a saltare il rush finale della stagione, e la britannica si trova adesso nella scomoda posizione di decidere se partecipare agli ultimissimi tornei a disposizione per racimolare i punti necessari o preservarsi: “È quasi come se dovessi scegliere tra il mio fisico e la mia classifica. Penso di sapere qual è la scelta giusta, ma è difficile perché significa che tutte le altre giocheranno e mi supereranno”, ha rivelato l’inglese alla BBC.

La lista delle partecipanti dello Slam australiano – a differenza degli uomini – si baserà sulla classifica dell’8 dicembre, dunque, Boulter è attualmente in bilico considerando la sua 100esima posizione nel ranking, e potrebbe essere agevolmente scavalcata dalle agguerrite concorrenti entro la data di scadenza. Una regola poco condivisa dalla futura moglie di Alex de Minaur, poiché in tal maniera la stagione tennistica si allunga, diventando ancor più di usurante: “Bisogna tracciare una linea di demarcazione e dare alle persone l’opportunità di recuperare e anche di prepararsi bene alla stagione. Mi sembra che quest’anno abbiamo assistito a tanti burnout e a tante persone che non hanno giocato alla fine dell’anno a causa di problemi di salute mentale e fisica, e penso che questo contribuisca a tale situazione”, ha sottolineato Katie.

Boulter potrebbe pensare di partecipare al WTA di Angers, dove le servirebbero almeno tre vittorie per migliorare la sua classifica. Melbourne è attualmente a rischio, ma i suoi obietti futuri sono chiarissimi: “Sono arrivata fino al 23° posto in classifica e so di poter tornare lì. Non credo che il mio livello sia cambiato, penso solo che debba migliorare la mia costanza. Il mio obiettivo non è arrivare al 50°, 40°, 30° o 20° posto: ci siamo già state. L’obiettivo è arrivare tra le prime 20″