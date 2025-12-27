Tennis e padel, un legame sempre più forte: Ferrer si allena con la leggenda Belasteguin [VIDEO]

Il tennis e il padel: un’unione indissolubile, inscindibile (basti pensare al cambio nome della federazione presieduta da Binaghi). Come un po’ tutte quelle discipline sportive che derivano dallo sport con la racchetta per eccellenza, anche il padel è uno dei tanti figli della madre tennis. Un legame che viene puntualmente e costantemente fortificato da chi i campi da tennis di alto lignaggio li ha frequentati per davvero: sono infatti tanti gli ex tennisti che dopo essersi ritirati e aver messo fine alla loro carriera professionale, decidono di tanto in tanto di cimentarsi con questa nuova disciplina – per l’appunto, di recente nascita dato che a darne i natali fu il messicano di Acapulco Enrique Corcuera nel 1969 – tra una bandeja, una vibora e una chiquita.

E se sono in tanti che attraversano questo viaggio tra ponti sportivi, viene da chiedersi perché così numerosi ex fuoriclasse – ma anche talvolta ancora in attività – del tennis scelgono il padel nel dopo carriera? Facile, perché ti permette di continuare a mantenere inalterato il gusto della competizione coadiuvato da una bella dose di divertimento, non dovendo però per questo stressare in maniera altrettanto massiccia il proprio fisico dopo anni e anni di professione ai massimi livelli. Badate bene, questo non vuol dire che il padel non solleciti le articolazioni e non richieda un dispendio energetico ingente ma il tennis per natura come capacità di sfibrare la struttura di un’atleta non può essere comparato.

Da Sara Errani e Roberta Vinci passando per Jannik Sinner, Novak Djokovic, Mirra Andreeva e Tathiana Garbin. Questi sono solamente alcuni degli innumerevoli tennisti ed ex tennisti che hanno abbracciato o solo assaggiato il padel: l’ultimo in ordine di tempo è stato David Ferrer. Il capitano spagnolo di Coppa Davis ha svolto un’intensa sessione di allenamento con l’indiscussa leggenda Fernando Belasteguin. Ex padellista argentino, con passaporto spagnolo, per diversi anni n°1 mondiale. E’ il giocatore di padel più vincente della storia con 230 titoli conquistati in 286 finali disputate. Si è inoltre laureato sei volte campione del mondo, nelle seguenti stagioni di assoluto dominio: 2002, 2004, 2006, 2014, 2016, 2022. Soprannominato El Boss o anche La Leggenda di Pehuajò – il suo luogo natio nella provincia di Buenos Aires – si è ritirato a dicembre 2024. Adesso ha intrapreso la carriera di di dirigente e in patria come grandezza e portata delle proprie doti tecniche, è considerato il Maradona del Padel.

Il capitano della Spagna di Coppa Davis, però, al cospetto di Bela non ha assolutamente sfigurato, dimostrando soprattutto una certa abilità nei pressi della rete che non sempre gli è stata riconosciuta ai tempi in cui macinava chilometri terrosi mostrando il prototipo del contrattaccante che ti logora prima in testa che sul campo.