United Cup: Tsitsipas e Wawrinka arrivano a Perth

Conto alla rovescia per l’inizio del tradizionale evento della United Cup, che come ogni anno, inaugura la nuova stagione tennistica. A Perth incomincia la trafila di atterraggi dei tennisti che prenderanno parte alla competizione, e tra questi vi sono Stan Wawrinka e Stefanos Tsitsipas. I due sono stati accolti dallo staff della United Cup con dei piccoli omaggi: Quokka (il marsupiale in peluche) e Tim Tams (i tradizionali biscotti al cioccolato) per il greco e per lo svizzero, che ha annunciato il suo ritiro a fine 2026 da pochissimi giorni.

Tsitsipas “stapperà” il suo 2026 contro il Giappone, venerdì 2 gennaio, quando scenderà in campo contro Shintaro Mochizuki, mentre Stan esordirà sabato 3 gennaio contro la francia di Arthur Rinderknech.