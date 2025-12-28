Camila Giorgi torna a colpire la pallina, il suo “suono preferito” [VIDEO]

Mentre volge al termine la off-season che introduce i giocatori al 2026 agonistico, sul suo profilo Instagram Camila Giorgi documenta il proprio persistente amore per il tennis postando un filmato in cui scambia con vigore su un campo in terra battuta con uno sparring partner maschile: che abbia voluto dire indirettamente la sua sul confronto Sabalenka-Kyrgios previsto domenica sera?
La forma fisica, in ogni caso, pare quella del periodo agonistico, così come l’abilità a colpire di controbalzo: per la cronaca Camila – ritiratasi nell’ombra a maggio 2024 – scende a rete e chiude lo scambio con una volée di rovescio di pura opposizione quanto efficace. Ed efficace è anche la sua dedica al reel descritto: “my favourite sound”, la pallina che scappa dal piatto-corde evidentemente le suscita ancora emozioni.