La United Cup 2026 su Supertennis: si riparte!

Una schiera di stelle di primo piano sia dell’ATP che del WTA Tour è pronta a competere alla United Cup 2026, che si disputa a Perth e a Sydney, in Australia, dal 2 all’11 gennaio. L’evento su campo duro all’aperto si svolgerà alla RAC Arena (Perth) e alla Rosewall Arena (Sydney). Il torneo offre un montepremi complessivo di 11.806.190 dollari americani. Tutti i match saranno trasmessi in diretta su SuperTennis (Ch.64 Digitale terrrestre, 212 di SKY), SuperTennis Plus (Smart TV DTT – tasto “freccia in su” del telecomando sul Ch.64) e SuperTenniX (streaming a pagamento)

Il Team Stati Uniti, guidato dalla numero 3 del mondo Coco Gauff e dal numero 6 Taylor Fritz, difende il titolo vinto nel 2025 (ma anche nel 2023, anno in cui è nato il torneo) nella competizione a squadre miste. La Germania, campione nel 2024, schiera il numero 3 del mondo Alexander Zverev e la debuttante Eva Lys. Tra gli altri giocatori di spicco in campo figurano Iga Swiatek e Hubert Hurkacz per la Polonia (semifinalista nel 2023 e finalista sia nel 2024 che nel 2025), Jasmine Paolini e Flavio Cobolli per l’Italia, Felix Auger-Aliassime e Victoria Mboko per il Canada, Stefanos Tsitsipas e Maria Sakkari per la Grecia, Naomi Osaka (Giappone), Alex de Minaur (Australia) e Casper Ruud (Norvegia)

Format

Diciotto nazioni sono stati suddivise in sei gruppi da tre squadre. Nella fase a gironi ogni team affronta gli altri due: ogni sfida consiste in un singolare machile, uno femminile ed un doppio misto. La vincitrice di ciascun girone avanza ai quarti di finale, insieme alla miglior seconda classificata di Perth ed alla miglior seconda classificata di Sydney.

La quarta edizione della United Cup è in programma a Perth (dal 2 gennaio 2026) e a Sydney (dal 3 gennaio). Le due città ospiteranno ognuna le partite della fase a gironi e i quarti di finale, con quattro Paesi che avanzeranno alle semifinali (10 gennaio 2026) e alla finale (11 gennaio) che si disputeranno a Sydney.

United Cup 2026: il calendario

2 gennaio

3.00 Spagna-Argentina (Gruppo A) – Perth

10.00 Grecia-Giappone (Gruppo E) – Perth

3 gennaio

00.30 Belgio-Cina (Gruppo B) – Sydney

3.00 Francia-Svizzera (Gruppo C) – Perth

7.30 Australia-Norvegia (Gruppo D) – Sydney

10.00 USA-Argentina (Gruppo A) – Perth

4 gennaio

00.30 Germania-Olanda (Gruppo F) – Sydney

3.00 Gran Bretagna-Giappone (Gruppo E) – Perth

7.30 Canada-Cina (Gruppo B) – Sydney

10.00 ITALIA-Svizzera (Gruppo C) – Perth

5 gennaio

00.30 Rep.Ceca-Norvegia (Gruppo D) – Sydney

3.00 USA-Spagna (Gruppo A) – Perth

7.30 Germania-Polonia (Gruppo F) – Sydney

10.00 Gran Bretagna-Francia (Gruppo E) – Perth

6 gennaio

00.30 Canada-Belgio (Gruppo B) – Sydney

3.00 ITALIA-Francia (Gruppo C) – Perth

7.30 Australia-Rep.Ceca (Gruppo D) – Sydney

7 gennaio

00.30 Polonia-Olanda (Gruppo F) – Sydney

3.00 vincente Gruppo A vs miglior seconda Perth

10.00 vincente Gruppo C vs vincente Gruppo E

8 gennaio

7.30 QF 3: 1a Gruppo B-migliore seconda Sydney

9 gennaio

7.30 QF 4: 1a Gruppo D vs 1a Gruppo F – Sydney

10 gennaio

00.30 SF1: vincente QF2 vs vincente QF3 – Sydney

7.30 SF2: vincente QF1 vs vincente QF 4 – Sydney

11 gennaio

7.30 Finale – Sydney