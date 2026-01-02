Allenamento a Montecarlo per Sinner e Vasamì [VIDEO]

Splende il sole sul Principato di Monaco, e durante la fresca mattinata del 2 gennaio, Jannik Sinner e Jacopo Vasamì hanno calpestato il cemento monegasco per preparare la nuova stagione, oramai in procinto di iniziare.

La programmazione dei due azzurri, in vista del 2026, è parecchio diversa. Il numero 2 del mondo volerà innanzitutto in Corea del Sud, a Seul, dove sfiderà Carlitos Alcaraz in un’esibizione, come antipasto dell’attesissimo primo slam dell’anno, a Melbourne. Per il talentuosissimo mancino classe 2007, invece, il debutto all’Australian Open è ancora un obiettivo lontano, e come dichiarato in una recente intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, la sua stagione partirà a febbraio sul cemento europeo, per proseguire tra marzo e aprile con i Challenger su terra che si disputeranno in Italia.

Questa mattina Sinner si è allenato con Vasamì! 💪pic.twitter.com/rGfJoNN6yS — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) January 2, 2026

Jacopo, giovanissimo, e attualmente numero 663 del mondo, respira costantemente ‘l’aria dei grandi’, e prima di condividere il campo con il 4 volte Slam in quel di Montecarlo, si era già confrontato con i Big – qualche settimana or sono – a Dubai, lavorando insieme a campioni del calibro di Berrettini, Dimitrov e Paula Badosa.