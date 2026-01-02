United Cup: Sakkari supera Osaka in due set, Grecia avanti 1-0 sul Giappone

È Maria Sakkari (attualmente numero 52 WTA) ad aprire nel migliore dei modi la sfida di United Cup tra Grecia e Giappone, dopo la vittoria dell’Argentina sulla Spagna. La giocatrice ellenica supera Naomi Osaka (numero 16 WTA) in due set. Lo score definitivo è di 6-4 6-2, e porta il primo punto alla sua squadra al termine di un match giocato con grande determinazione.

Strong season start 🚀@mariasakkari starts her 2026 campaign with a 6-4 6-2 win over Osaka, putting Greece in front 1-0 against Japan 👊#UnitedCup pic.twitter.com/zBi8tIY9wF — Tennis TV (@TennisTV) January 2, 2026

M. Sakkari b. N. Osaka 6-4 6-2

L’avvio è equilibrato, con Osaka che conquista il primo 15 dell’incontro (il primo della seconda partita di United Cup 2026 a Perth), ma è Sakkari a entrare progressivamente in partita. La greca trova il break nel secondo gioco e si porta subito sul 2-0, salvo poi subire il controbreak della rivale giapponese, che ristabilisce la parità sul 2-2. La fase centrale del set è caratterizzata ancora da grande equilibrio e scambi intensi: dopo sei game il punteggio è fermo sul 3-3. È però Sakkari a piazzare l’allungo decisivo nel finale, strappando nuovamente il servizio a Osaka e chiudendo il primo parziale per 6-4.

Nel secondo set il copione iniziale non cambia, con le due giocatrici che si fronteggiano punto a punto nei primi game. La svolta arriva nel quarto gioco, quando Sakkari accelera e trova il break per il 3-1. Da lì in avanti la greca prende il controllo del match, confermando il vantaggio nel game successivo e volando sul 4-1. Osaka fatica a rientrare, mentre Sakkari continua a spingere con continuità e solidità da fondo campo, fino a chiudere l’incontro senza ulteriori scossoni sul 6-2.

Una vittoria convincente per Sakkari, che permette alla Grecia di partire forte nella prima sfida di United Cup contro il Giappone e di incanalare subito il confronto sui binari giusti. Nel singolare maschile Stefanos Tsitsipas se la vedrà con Shintaro Mochizuki.