United Cup, Wawrinka: “Spero di finire in bellezza”

L’ultimo anno della straordinaria carriera tennistica di Stanislas Wawrinka sta per cominciare. Lo svizzero ha annunciato soltanto poche settimane fa che appenderà la racchetta al chiodo al termine del 2026, ma come afferma lo stesso Stan: “Un anno è davvero lungo. Ci sono molti tornei da giocare”. Il primo sarà senz’altro quello della United Cup, dove difenderà i colori della svizzera assieme a Belinda Bencic. Ecco cos’hanno detto i due connazionali in conferenza stampa:

D. Stan, questo deve essere un inizio particolare e insolito per una stagione speciale. Come ci si sente ad affrontare il

2026?

Stan Wawrinka: “Sì, certo, sarà speciale, ma sarà il mio ultimo anno. Quindi, dopo più di 20 anni di tour, ovviamente sarà davvero speciale giocare per l’ultima volta tutti quei

tornei a cui ho partecipato così tante volte. Ma allo stesso tempo, un anno è davvero lungo. Ci saranno molte partite da giocare, speriamo, e alcuni buoni risultati. Per quanto mi riguarda, sono solo grato di poter giocare quei tornei un’ultima volta, ancora una volta, per vedere tutti i fan in tutto il mondo. Sono anche super felice di scoprire nuove città come qui, Perth. Per me è la prima volta. Quindi non vedo l’ora”.

D. Ieri Naomi ha raccontato di averti incrociata sul campo mentre giocavi con tua figlia, e questo le ha fatto pensare al fatto di essere mamma. Ha parlato di come la maternità abbia cambiato il suo modo di pensare e il suo modo di giocare a tennis. Puoi spiegarci meglio in che modo la maternità ha influenzato la tua mentalità nel tennis da quando hai avuto tua figlia?

Belinda Bencic: “Mi fanno spesso questa domanda. Sicuramente ti cambia come persona, prima di tutto, e poi ti cambia come giocatrice. Non è che me lo aspettassi. Vuoi solo diventare una famiglia fuori dal campo, e poi non sai cosa succederà sul campo. Ovviamente quest’anno è andato molto bene per noi in questo senso. Penso che cambi semplicemente la tua prospettiva su come vedi il tennis e su come… semplicemente non è più il centro della mia vita. È solo un’altra cosa… ora riesco a separare molto meglio le cose. Sì, quando sono in campo, ora è più un lavoro e, sì, meno una cosa a cui penso tutto il giorno”.

D. Stan, sei rimasto sorpreso o sopraffatto dagli auguri che hai ricevuto da quando hai annunciato che questo sarebbe stato il tuo ultimo anno? C’è qualcosa che ti ha sorpreso nelle reazioni dei fan e dei tuoi colleghi?

Stan Wawrinka: “No, è sempre bello ricevere così tanti messaggi e sostegno, ovviamente. Come ho detto, sono appassionato di questo sport da sempre. Mi piace molto essere in tour, viaggiare, giocare davanti a tutte quelle persone in giro per il mondo. Questo è uno dei motivi per cui ho continuato a giocare così a lungo. È giocare davanti ai tifosi. È fantastico, ovviamente, ma come ho detto, ho annunciato che questo sarà il mio ultimo anno, ma ho ancora un anno intero di tennis davanti a me. Ci sono molti tornei da giocare. Sì, spero di potermi divertire e ottenere dei buoni risultati”.

D. A proposito di questo, questa stagione sarà ovviamente ricca di emozioni e sentimenti, ma sono sicuro che vorrai ottenere il maggior numero possibile di vittorie nella tua carriera. Come riuscirai a conciliare queste due cose?

Stan Wawrinka: “Sì, come ho sempre fatto, cerco sempre di spingermi oltre i miei limiti. Essere un atleta significa dare sempre il massimo, spingersi oltre i propri limiti, cercare di raggiungere il massimo con le proprie capacità. Certo, a volte nei tornei sarà difficile. Sarà molto emozionante, perché so come mi sento e come sono, e amo tantissimo questo sport, ma in generale sono davvero felice della mia decisione. Sono in pace con me stesso. Sono felice di avere questa possibilità di poter ancora giocare a quel livello a 40 anni”.

D. Roger, purtroppo, non ha avuto l’opportunità di giocare un intero anno finale a causa di un infortunio. Speri che il tuo fisico regga durante quest’anno? Inoltre, Roger ti ha parlato di cosa aspettarti nel tuo ultimo anno?

Stan Wawrinka: “Questa è la parte più difficile quando si invecchia nello sport come atleta. Il rischio di infortuni è sempre più alto, specialmente dopo i 35 anni. Negli ultimi anni ho subito abbastanza infortuni. Sono felice. Mi sento bene, e uno dei miei obiettivi è anche quello di poter finire la mia carriera giocando a tennis e non dover smettere dopo 20 anni a causa di un infortunio. Sì, questo è anche uno dei motivi per cui ho deciso che quest’anno sarebbe stato il mio ultimo anno: volevo finire in bellezza. Spero che sarà così”.