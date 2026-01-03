ATP Hong Kong, Musetti prima testa di serie del tabellone. Sonego nel quarto di Bublik

Il Bank of China Hong Kong Tennis Open si appresta ad aprire i battenti. Intanto, gli organizzatori hanno reso noto il tabellone principale del torneo ATP 250, al via il prossimo 5 gennaio, crocevia per l’Australian Open. Due sono gli italiani che hanno optato per Hong Kong come prima competizione del 2026: Lorenzo Musetti, numero 8 del mondo, e Lorenzo Sonego, 40 del ranking.

Parte alta del tabellone

A guidare il seeding è Lorenzo Musetti ad Hong Kong, che, dopo il bye del primo turno, sfiderà il vincente tra Tomas Martin Etcheverry, numero 59 del mondo – 2-0 per il carrarino i precedenti – e Valentin Royer, 57 ATP. Ai quarti di finale il match atteso per l’azzurro è quello con la sesta forza del tabellone Gabriel Diallo, 41 del mondo, contro cui ha vinto due volte, al fronte di una sconfitta.

Se Musetti a Hong Kong dovesse spingersi fino alla semifinale, ranking alla mano, l’avversario probabile è Andrey Rublev, numero 16 ATP e terza testa di serie. Nel 2026 il russo è chiamato a dare delle risposte dopo una stagione in ombra, già a partire dalle prime settimane dell’anno. Per lui l’esordio sarà contro uno tra Fabian Marozsan e la wild card Yibing Wu. Seguendo la logica delle teste di serie, i quarti di finale per Rublev dovrebbero essere con l’ottavo favorito del seeding Nuno Borges, che, dopo un debutto non proprio morbido contro Damir Dzumhur, potrebbe vedersela contro il vincente del match di primo turno tra Adrian Mannarino e Marin Cilic.

Parte bassa

Nella parte bassa del tabellone spiccano i nomi di Karen Khachanov e Alexander Bublik, rispettivamente teste di serie numero 4 e 2. Il russo, direttamente al secondo turno, giocherà contro un qualificato, prima di incrociare sulla sua strada il campione uscente Alexandre Muller, che inizia la difesa del titolo contro Miomir Kecmanovic. Per il kazako, invece, esordio contro un qualificato o Botic Van De Zandschulp. Nella stessa porzione di tabellone di Bublik è sorteggiato Lorenzo Sonego, l’altro azzurro insieme a Musetti a Hong Kong e quinta forza del torneo, sarà chiamato a battere il classe 2006 Rei Sakamoto e uno tra Juncheng Shang e Francisco Comesaña, prima di sfidare ai quarti eventualmente il numero 11 del ranking.

Non ci sarà, invece, Arthur Fils, che si è chiamato fuori anche dall’Australian Open per il persistere dell’infortunio alla schiena.