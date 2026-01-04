ATP

ATP Brisbane: Fonseca dà forfait, al suo posto entra Arnaldi

Il sanremese, ritiratosi nelle qualificazioni per problemi alla caviglia, proverà ad affrontare Daniel Altmaier

Di Danilo Gori
Joao Fonseca - Miami 2025 (foto X @atptour)

La schiena tradisce Joao Fonseca, obbligando il talento brasiliano al ritiro al Brisbane International, evento di calibro 250 che apre la stagione dei tornei individuali in Australia. Il tennista sudamericano, vincitore la scorsa stagione a Buenos Aires sulla terra battuta e a Basilea su cemento indoor, lascia così spazio al nostro Matteo Arnaldi.

Il ritiro di Fonseca da Brisbane apre una porta insperata all’azzurro, numero uno del torneo di qualificazione, che aveva superato Hugo Gaston al primo turno con il punteggio di 6-1 5-7 7-6(5) (dopo aver annullato due match point) per poi non scendere nemmeno in campo nel turno finale contro Rinky Hijikata, lamentando problemi alla caviglia.

Si va a creare una situazione quasi paradossale, con Fonseca che rinunciando a Brisbane, apre uno spazio importante per il n.61 del mondo. Se saprà risolvere l’impaccio fisico, Arnaldi sarà dunque opposto al tedesco Daniel Altmaier e in caso di vittoria al vincente tra Reilly Opelka e il qualificato Dan Sweeny. Il settore in cui va ad inserirsi il giocatore ligure è il più nobile del tabellone, presieduto dal n.1 del seeding Daniil Medvedev, che potrebbe trovarsi di fronte in un eventuale quarto di finale.

