Djokovic si separa dalla PTPA: “Preoccupato dalla trasparenza. Capitolo chiuso”

Novak Djokovic ha deciso di separarsi dalla PTPA e lo ha fatto sapere tramite una serie di post pubblicati tramite il proprio profilo ‘X’. Nole ha spiegato di non essere più allineato con i valori proposti dell’attuale direzione. Ma allo stesso tempo si dice orgoglioso di quanto condiviso con Vasek Pospisil – l’altro volto dell’associazione.

Novak Djokovic e Vasek Pospisil avevano fondato la PTPA nel lontano 2019, quindi ormai 7 anni fa, con l’intento di dare voce ai giocatori nel rapporto con il resto degli enti. Nel marzo 2025 l’associazione aveva intentato una causa nei confronti di ATP, WTA, ITF e ITIA, sostenendo come i tennisti fossero intrappolati in un sistema ingiusto. E già Nole si era mostrato piuttosto perplesso circa il contenuto di tale contenzioso. Non solo, perché qualche mese più tardi questa azione è stata rilanciata e firmata da diversi esponenti dei circuiti maschile e femminile, nessuno dei quali, comunque, top player. Ecco, dunque, la sua nota.

I will continue to focus on my tennis, my family, and contributing to the sport in ways that reflect my principles and integrity. I wish the players and those involved the best as they move forward, but for me, this chapter is now closed. — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2026

Rottura Djokovic-PTPA: “Capitolo chiuso”

“Dopo un’attenta valutazione, ho deciso di allontanarmi completamente dalla PTPA. Questa decisione arriva dopo le continue preoccupazioni riguardanti la trasparenza, la governance e il modo in cui la mia voce e la mia immagine sono state rappresentate. Sono orgoglioso della visione che Vasek e io abbiamo condiviso quando abbiamo fondato la PTPA, dando ai giocatori una voce più forte e indipendente. Ma è diventato chiaro che i miei valori e il mio approccio non sono più allineati con l’attuale direzione dell’organizzazione. Continuerò a concentrarmi sul mio tennis, sulla mia famiglia e a contribuire allo sport in modi che riflettano i miei principi e la mia integrità. Auguro il meglio ai giocatori e alle persone coinvolte per andare avanti, ma per me questo capitolo è ormai chiuso“.