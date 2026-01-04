United Cup, Fritz preoccupato dal suo ginocchio: “Se non migliora dovrò fermarmi”

L’esordio stagionale di Taylor Fritz, in quel della United Cup, si è rivelato piuttosto burrascoso. Il numero 6 del mondo è sceso in campo con la divisa USA per sfidare l’Argentina di Sebastian Baez, e tutto è filato liscio come l’olio per i primi 40 minuti di gioco. Set e break di vantaggio per il ragazzo della California, poi travolto – inaspettatamente – dalla garra del suo avversario. Il quale ha infiammato la RAC Arena di Perth con una rimonta formidabile che ha assunto le sembianze del primo vero upset del 2026.

Le sensazioni di Fritz

Senza nulla togliere alla performance brillante di Sebastian Baez – giunto, peraltro, alla seconda vittoria consecutiva dopo una streak infinita di sconfitte nel 2025 -, Fritz non è parso al meglio dal punto di vista fisico durante la sfida col nativo di Buenos Aires. Le impressioni sono state confermate dalla conferenza stampa dell’americano. Che già in campo discuteva col direttore del torneo circa il suo problema al ginocchio: “Devo solo giocare bene e stare in forma. Penso che sia la cosa più importante. Ho trascorso la maggior parte, praticamente tutta la pausa stagionale, cercando di riabilitare la tendinopatia al ginocchio, ma ci vogliono mesi e mesi per migliorare – ha dichiarato Taylor in sala stampa – non ho giocato molti punti perché sto cercando di non sforzarmi troppo. Quindi sarà una lotta cercare di allenarmi, giocare punti e partite per iniziare a sentirmi a mio agio, gestendo al contempo il dolore al ginocchio, perché cercherò di giocare e continuare la riabilitazione mentre viaggio e miglioro, ma se tra un paio di mesi non funzionerà, dovrò fermarmi e risolvere il problema”.

Campanello dall’allarme parzialmente attivato per il classe ’97 statunitense, ancora alle prese con dei fastidi al ginocchio che non cessano di tormentarlo. E con l’Australian Open alle porte, la sua condizione fisica diventa un grande punto interrogativo. Fritz riuscirà ad essere competitivo per il primo Slam del 2026? Anzi, riformuliamo. Fritz è così certo di partecipare al primo Slam del 2026?