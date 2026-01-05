ATP Brisbane, forfait di Arnaldi: va ad Adelaide o si preserva in vista dell’Australian Open?

La stagione dell’Italia è cominciata con la sconfitta nella United Cup 2026 contro la Svizzera, con il doppio misto composto da Sara Errani ed Andrea Vavassori che a sorpresa ha perso con il duo Belinda Bencic–Jakub Paul. A livello di tornei dei circuiti ATP e WTA, il primo a scendere in campo sarebbe dovuto essere Matteo Arnaldi, che però ha dato forfait al Brisbane International 2026. L’azzurro, infatti, avrebbe dovuto giocare contro Daniel Altmaier nella prima mattina di lunedì 5 gennaio, ma ha deciso di ritirarsi dal main draw a causa – molto probabilmente – di un problema alla caviglia.

ATP Brisbane, Arnaldi alza bandiera bianca

Questo stesso guaio fisico, tra l’altro, era stato alla base della scelta di non giocare il match del secondo turno di qualificazione contro la wild card di casa Rinky Hijikata. Nonostante ciò, il fatto che Joao Fonseca avesse alzato bandiera bianca, posticipando il rientro nel circuito dopo l’off-season, gli aveva permesso di entrare nel tabellone principale in qualità di lucky loser. Al suo posto si è dunque presentato il polacco Kamil Majchrzak, che per giunta ha battuto lo stesso Daniel Altmaier 7-6(4) 6-0.

A questo punto la domanda è una sola: la scelta mette a rischio la sua partecipazione all’Australian Open 2026 o è volta proprio a preservare la sua presenza nel main draw? Al momento non sono giunte novità dal diretto interessato in merito al motivo del forfait o – se fosse davvero per il problema alla caviglia – all’entità del guaio in questione. Nel corso della prossima settimana Matteo Arnaldi dovrebbe essere impegnato nelle qualificazioni dell’Adelaide International 2026 e a quel punto si capirà forse qualcosa di più.