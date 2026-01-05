ATP Hong Kong: Musetti e Sonego vincono all’esordio in doppio, in attesa dell’esordio in singolare

Lorenzo Musetti comincia la stagione 2026 al Bank of China Hong Kong Tennis Open, dove è testa di serie numero 1. In attesa di sapere chi sarà il suo avversario in singolare il n. 8 al mondo ha inaugurato il torneo di doppio in coppia con Lorenzo Sonego. I due italiani hanno battuto in doppio il serbo Miomir Kecmanovic e il francese Alexandre Müller con il punteggio di 7-6(3) 6-4, dopo 1h23 di gioco.

La partita è stata piuttosto combattuta, con il primo set deciso al tie-break dopo che la coppia di italiani non è riuscita a sfruttare il set point sul 6-5. Nel secondo set, nonostante il break subìto in apertura Musetti e Sonego riescono a rimontare sul 3-4, facendo break al decimo game e vincendo il set 6-4. I due italiani accedono così ai quarti di finale in doppio, dove affronteranno la coppia vincente tra Ray Ho/Hendrik Jebens e Alexander Erler/Robert Galloway.

Per quanto riguarda le partite in singolare, il 6 gennaio, Sonego affronterà il giapponese Rei Sakamoto alle 6:30 del mattino, ora italiana. Bisognerà invece attendere il 7 gennaio per vedere di nuovo Musetti in campo contro il vincente del match tra Etcheverry e Royer.

Silvia Frigeni