Coppa Davis

Coppa Davis, qualificazioni (6-8 febbraio): Ruud e Draper presenti. Tutti i nomi dei convocati

Norvegia e Gran Bretagna si sfidano al primo turno. Repubblica Ceca a pieno regime con Lehecka e Mensik. Tanti assenti tra i top

Di Beatrice Becattini
Di Beatrice Becattini
Casper Ruud (sinistra) e Jack Draper (destra) - Madrid 2025 (foto X @the_LTA)

Il 2026 tennistico è ufficialmente iniziato con i tornei che aprono l’anno nuovo. In attesa del primo grande appuntamento stagionale, ovvero l’Australian Open, al via il prossimo 19 gennaio, i campi australiani e di Hong Kong stanno esprimendo i primi verdetti.

Anche la Coppa Davis inizia a preparare il grande ritorno tra il 6 e l’8 febbraio, con i primi turni di qualificazione. Infatti sono state diramate le convocazioni per i Qualifiers del prossimo mese, quando sono previsti 13 tie.
L’Italia, in qualità di campione in carica e Paese ospitante, ha accesso diretto alla Final Eight, mentre la Spagna, finalista 2025, entrerà in gioco direttamente al secondo round di qualificazioni, in programma a settembre. Le sfide di Qualifiers si svolgono al meglio dei cinque match – quattro singolari inframezzati dal doppio al meglio dei tre set – e seguono il format casa-trasferta, marchio di fabbrica della Davis reintrodotto la scorsa edizione solamente per le fasi eliminatorie.

I convocati per i tie di febbraio: tante assenze, spiccano i nomi di Ruud e Draper

Come d’abitudine, gli incontri di febbraio – e spesso di settembre – si caratterizzano per l’assenza dei top player, che difficilmente scendono in campo con la casacca della propria nazionale in momenti delicati della stagione, con un calendario già troppo affollato di competizioni individuali per caricarsi di ulteriori impegni.

Lista delle convocazioni alla mano, tuttavia, qualche eccezione c’è, salvo defezioni dell’ultimo momento.
Casper Ruud guiderà la Norvegia, che ospiterà la Gran Bretagna. Il team britannico, allora, risponde chiamando a rapporto le proprie punte di diamante: Jack Draper – sempre che l’infortunio al braccio, che lo ha costretto a saltare la trasferta australiana, sia definitivamente alle spalle – Cameron Norrie e i doppisti Lloyd Glasspool e Julian Cash.

Neppure Tomas Berdych, capitano della Repubblica Ceca, la grande delusa dell’edizione 2025, vuole privarsi dei suoi migliori giocatori. Jiri Lehecka e Jakub Mensik proveranno a ipotecare il passaggio del turno nel tie casalingo contro la Svezia, ormai lontana dagli antichi splendori.

La Francia si affida a Arthur Rinderknech e Ugo Humbert per superare davanti al pubblico di casa la Slovacchia.

Di seguito tutte le convocazioni sfida per sfida.

Cile – Serbia

Cile

Christian Garin
Alejandro Tabilo
Tomas Barrios Vera
Nicolas Jarry
Matias Soto

Serbia

Hamad Medjedovic
Dusan Lajovic
Ognjen Milic
Ivan Sabanov
Matej Sabanov

Germania – Perù

Germania

Jan-Lennard Struff
Yannick Hanfmann
Tim Puetz
Kevin Krawietz

Perù

Ignacio Buse
Gonzalo Bueno
Juan Pablo Varrillas Patino-Samudio
Arklon Huertas del Pino Cordova

Croazia – Danimarca

Croazia

Marin Cilic
Dino Prizmic
Mate Pavic
Nikola Mektic

Danimarca

Elmer Moller
August Holmgren
Carl Emil Overbeck
Johannes Ingildsen
Oskar Brostrom Poulsen

Ecuador – Australia

Ecuador

Alvaro Guillen Meza
Andres Andrade
Gonzalo Escobar
Diego Hidalgo
Emilio Camacho

Australia

James Duckworth
Aleksandar Vukic
Rinky Hijikata
Jordan Thompson
Thanasi Kokkinakis

Norvegia – Gran Bretagna

Norvegia

Casper Ruud
Nikolai Budkov Kjaer
Viktor Durasovic
Andreja Petrovic
Lukas Hellum-Lillengen

Gran Bretagna

Jack Draper
Cameron Norrie
Jacob Fearnley
Lloyd Glasspool
Julian Cash

Bulgaria – Belgio

Bulgaria

Petr Nesterov
Iliyan Radulov
Alexander Donski
Ivan Ivanov
Alexander Vasilev

Belgio

Zizou Bergs
Raphael Collignon
Alexander Blockx
Sander Gille
Joran Vliegen

Giappone – Austria

Giappone

Shintaro Mochizuki
Yoshihito Nishioka
Yosuke Watanuki
Kei Nishikori
Takeru Yuzuki

Austria

Filip Misolic
Sebastian Ofner
Jurij Rodionov
Lucas Miedler
Alexander Erler

India – Paesi Bassi

India

Sumit Nagal
Dhakshineswar Suresh
Karan Singh
Yuki Bhambri
Rithvik Bollipalli

Paesi Bassi

Jesper De Jong
Guy Den Ouden
David Pel
Sander Arends

Corea del Sud – Argentina

Corea del Sud

Sanhui Nihs
Hyeon Chung
Soonwoo Kwon
Jisung Nam
Uisung Park

Argentina

Thiago Tirante
Marco Trungelliti
Federico Gomez
Guido Andreozzi
Andres Molteni

Ungheria – Stati Uniti

Ungheria

Fabian Marozsan
Zsombor Piros
Peter Fajta
Mate Valkusz
Matyas Fuele

Stati Uniti

Ethan Quinn
Emilio Nava
Rajeev Ram
Austin Krajicek

Repubblica Ceca – Svezia

Repubblica Ceca

Jakub Mensik
Jiri Lehecka
Petr Nouza
Patrik Rikl

Svezia

Olle Wallin
Leo Borg
Erik Grevelius
Andre Goransson

Francia – Slovacchia

Francia

Arthur Rinderknech
Ugo Humbert
Benjamin Bonzi
Pierre-Hugues Herbert

Slovacchia

Lukas Klein
Alex Molcan
Norbert Gombos
Milos Karol
Lukas Pokorny

Canada – Brasile

Canada

Gabriel Diallo
Liam Draxl
Alexis Galarneau
Nicolas Arseneault
Cleeve Harper

Brasile

Joao Lucas Reis Da Silva
Gustavo Heide
Matheus Pucinelli De Almeida
Fernando Romboli
Marcelo Melo

