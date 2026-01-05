Coppa Davis, qualificazioni (6-8 febbraio): Ruud e Draper presenti. Tutti i nomi dei convocati

Il 2026 tennistico è ufficialmente iniziato con i tornei che aprono l’anno nuovo. In attesa del primo grande appuntamento stagionale, ovvero l’Australian Open, al via il prossimo 19 gennaio, i campi australiani e di Hong Kong stanno esprimendo i primi verdetti.
Anche la Coppa Davis inizia a preparare il grande ritorno tra il 6 e l’8 febbraio, con i primi turni di qualificazione. Infatti sono state diramate le convocazioni per i Qualifiers del prossimo mese, quando sono previsti 13 tie.
L’Italia, in qualità di campione in carica e Paese ospitante, ha accesso diretto alla Final Eight, mentre la Spagna, finalista 2025, entrerà in gioco direttamente al secondo round di qualificazioni, in programma a settembre. Le sfide di Qualifiers si svolgono al meglio dei cinque match – quattro singolari inframezzati dal doppio al meglio dei tre set – e seguono il format casa-trasferta, marchio di fabbrica della Davis reintrodotto la scorsa edizione solamente per le fasi eliminatorie.
I convocati per i tie di febbraio: tante assenze, spiccano i nomi di Ruud e Draper
Come d’abitudine, gli incontri di febbraio – e spesso di settembre – si caratterizzano per l’assenza dei top player, che difficilmente scendono in campo con la casacca della propria nazionale in momenti delicati della stagione, con un calendario già troppo affollato di competizioni individuali per caricarsi di ulteriori impegni.
Lista delle convocazioni alla mano, tuttavia, qualche eccezione c’è, salvo defezioni dell’ultimo momento.
Casper Ruud guiderà la Norvegia, che ospiterà la Gran Bretagna. Il team britannico, allora, risponde chiamando a rapporto le proprie punte di diamante: Jack Draper – sempre che l’infortunio al braccio, che lo ha costretto a saltare la trasferta australiana, sia definitivamente alle spalle – Cameron Norrie e i doppisti Lloyd Glasspool e Julian Cash.
Neppure Tomas Berdych, capitano della Repubblica Ceca, la grande delusa dell’edizione 2025, vuole privarsi dei suoi migliori giocatori. Jiri Lehecka e Jakub Mensik proveranno a ipotecare il passaggio del turno nel tie casalingo contro la Svezia, ormai lontana dagli antichi splendori.
La Francia si affida a Arthur Rinderknech e Ugo Humbert per superare davanti al pubblico di casa la Slovacchia.
Di seguito tutte le convocazioni sfida per sfida.
Cile – Serbia
Cile
Christian Garin
Alejandro Tabilo
Tomas Barrios Vera
Nicolas Jarry
Matias Soto
Serbia
Hamad Medjedovic
Dusan Lajovic
Ognjen Milic
Ivan Sabanov
Matej Sabanov
Germania – Perù
Germania
Jan-Lennard Struff
Yannick Hanfmann
Tim Puetz
Kevin Krawietz
Perù
Ignacio Buse
Gonzalo Bueno
Juan Pablo Varrillas Patino-Samudio
Arklon Huertas del Pino Cordova
Croazia – Danimarca
Croazia
Marin Cilic
Dino Prizmic
Mate Pavic
Nikola Mektic
Danimarca
Elmer Moller
August Holmgren
Carl Emil Overbeck
Johannes Ingildsen
Oskar Brostrom Poulsen
Ecuador – Australia
Ecuador
Alvaro Guillen Meza
Andres Andrade
Gonzalo Escobar
Diego Hidalgo
Emilio Camacho
Australia
James Duckworth
Aleksandar Vukic
Rinky Hijikata
Jordan Thompson
Thanasi Kokkinakis
Norvegia – Gran Bretagna
Norvegia
Casper Ruud
Nikolai Budkov Kjaer
Viktor Durasovic
Andreja Petrovic
Lukas Hellum-Lillengen
Gran Bretagna
Jack Draper
Cameron Norrie
Jacob Fearnley
Lloyd Glasspool
Julian Cash
Bulgaria – Belgio
Bulgaria
Petr Nesterov
Iliyan Radulov
Alexander Donski
Ivan Ivanov
Alexander Vasilev
Belgio
Zizou Bergs
Raphael Collignon
Alexander Blockx
Sander Gille
Joran Vliegen
Giappone – Austria
Giappone
Shintaro Mochizuki
Yoshihito Nishioka
Yosuke Watanuki
Kei Nishikori
Takeru Yuzuki
Austria
Filip Misolic
Sebastian Ofner
Jurij Rodionov
Lucas Miedler
Alexander Erler
India – Paesi Bassi
India
Sumit Nagal
Dhakshineswar Suresh
Karan Singh
Yuki Bhambri
Rithvik Bollipalli
Paesi Bassi
Jesper De Jong
Guy Den Ouden
David Pel
Sander Arends
Corea del Sud – Argentina
Corea del Sud
Sanhui Nihs
Hyeon Chung
Soonwoo Kwon
Jisung Nam
Uisung Park
Argentina
Thiago Tirante
Marco Trungelliti
Federico Gomez
Guido Andreozzi
Andres Molteni
Ungheria – Stati Uniti
Ungheria
Fabian Marozsan
Zsombor Piros
Peter Fajta
Mate Valkusz
Matyas Fuele
Stati Uniti
Ethan Quinn
Emilio Nava
Rajeev Ram
Austin Krajicek
Repubblica Ceca – Svezia
Repubblica Ceca
Jakub Mensik
Jiri Lehecka
Petr Nouza
Patrik Rikl
Svezia
Olle Wallin
Leo Borg
Erik Grevelius
Andre Goransson
Francia – Slovacchia
Francia
Arthur Rinderknech
Ugo Humbert
Benjamin Bonzi
Pierre-Hugues Herbert
Slovacchia
Lukas Klein
Alex Molcan
Norbert Gombos
Milos Karol
Lukas Pokorny
Canada – Brasile
Canada
Gabriel Diallo
Liam Draxl
Alexis Galarneau
Nicolas Arseneault
Cleeve Harper
Brasile
Joao Lucas Reis Da Silva
Gustavo Heide
Matheus Pucinelli De Almeida
Fernando Romboli
Marcelo Melo