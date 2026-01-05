Coppa Davis, qualificazioni (6-8 febbraio): Ruud e Draper presenti. Tutti i nomi dei convocati

Il 2026 tennistico è ufficialmente iniziato con i tornei che aprono l’anno nuovo. In attesa del primo grande appuntamento stagionale, ovvero l’Australian Open, al via il prossimo 19 gennaio, i campi australiani e di Hong Kong stanno esprimendo i primi verdetti.

Anche la Coppa Davis inizia a preparare il grande ritorno tra il 6 e l’8 febbraio, con i primi turni di qualificazione. Infatti sono state diramate le convocazioni per i Qualifiers del prossimo mese, quando sono previsti 13 tie.

L’Italia, in qualità di campione in carica e Paese ospitante, ha accesso diretto alla Final Eight, mentre la Spagna, finalista 2025, entrerà in gioco direttamente al secondo round di qualificazioni, in programma a settembre. Le sfide di Qualifiers si svolgono al meglio dei cinque match – quattro singolari inframezzati dal doppio al meglio dei tre set – e seguono il format casa-trasferta, marchio di fabbrica della Davis reintrodotto la scorsa edizione solamente per le fasi eliminatorie.

I convocati per i tie di febbraio: tante assenze, spiccano i nomi di Ruud e Draper

Come d’abitudine, gli incontri di febbraio – e spesso di settembre – si caratterizzano per l’assenza dei top player, che difficilmente scendono in campo con la casacca della propria nazionale in momenti delicati della stagione, con un calendario già troppo affollato di competizioni individuali per caricarsi di ulteriori impegni.

Lista delle convocazioni alla mano, tuttavia, qualche eccezione c’è, salvo defezioni dell’ultimo momento.

Casper Ruud guiderà la Norvegia, che ospiterà la Gran Bretagna. Il team britannico, allora, risponde chiamando a rapporto le proprie punte di diamante: Jack Draper – sempre che l’infortunio al braccio, che lo ha costretto a saltare la trasferta australiana, sia definitivamente alle spalle – Cameron Norrie e i doppisti Lloyd Glasspool e Julian Cash.

Neppure Tomas Berdych, capitano della Repubblica Ceca, la grande delusa dell’edizione 2025, vuole privarsi dei suoi migliori giocatori. Jiri Lehecka e Jakub Mensik proveranno a ipotecare il passaggio del turno nel tie casalingo contro la Svezia, ormai lontana dagli antichi splendori.

La Francia si affida a Arthur Rinderknech e Ugo Humbert per superare davanti al pubblico di casa la Slovacchia.

Di seguito tutte le convocazioni sfida per sfida.

Cile – Serbia

Cile

Christian Garin

Alejandro Tabilo

Tomas Barrios Vera

Nicolas Jarry

Matias Soto

Serbia

Hamad Medjedovic

Dusan Lajovic

Ognjen Milic

Ivan Sabanov

Matej Sabanov

Germania – Perù

Germania

Jan-Lennard Struff

Yannick Hanfmann

Tim Puetz

Kevin Krawietz

Perù

Ignacio Buse

Gonzalo Bueno

Juan Pablo Varrillas Patino-Samudio

Arklon Huertas del Pino Cordova

Croazia – Danimarca

Croazia

Marin Cilic

Dino Prizmic

Mate Pavic

Nikola Mektic

Danimarca

Elmer Moller

August Holmgren

Carl Emil Overbeck

Johannes Ingildsen

Oskar Brostrom Poulsen

Ecuador – Australia

Ecuador

Alvaro Guillen Meza

Andres Andrade

Gonzalo Escobar

Diego Hidalgo

Emilio Camacho

Australia

James Duckworth

Aleksandar Vukic

Rinky Hijikata

Jordan Thompson

Thanasi Kokkinakis

Norvegia – Gran Bretagna

Norvegia

Casper Ruud

Nikolai Budkov Kjaer

Viktor Durasovic

Andreja Petrovic

Lukas Hellum-Lillengen

Gran Bretagna

Jack Draper

Cameron Norrie

Jacob Fearnley

Lloyd Glasspool

Julian Cash

Bulgaria – Belgio

Bulgaria

Petr Nesterov

Iliyan Radulov

Alexander Donski

Ivan Ivanov

Alexander Vasilev

Belgio

Zizou Bergs

Raphael Collignon

Alexander Blockx

Sander Gille

Joran Vliegen

Giappone – Austria

Giappone

Shintaro Mochizuki

Yoshihito Nishioka

Yosuke Watanuki

Kei Nishikori

Takeru Yuzuki

Austria

Filip Misolic

Sebastian Ofner

Jurij Rodionov

Lucas Miedler

Alexander Erler

India – Paesi Bassi

India

Sumit Nagal

Dhakshineswar Suresh

Karan Singh

Yuki Bhambri

Rithvik Bollipalli

Paesi Bassi

Jesper De Jong

Guy Den Ouden

David Pel

Sander Arends

Corea del Sud – Argentina

Corea del Sud

Sanhui Nihs

Hyeon Chung

Soonwoo Kwon

Jisung Nam

Uisung Park

Argentina

Thiago Tirante

Marco Trungelliti

Federico Gomez

Guido Andreozzi

Andres Molteni

Ungheria – Stati Uniti

Ungheria

Fabian Marozsan

Zsombor Piros

Peter Fajta

Mate Valkusz

Matyas Fuele

Stati Uniti

Ethan Quinn

Emilio Nava

Rajeev Ram

Austin Krajicek

Repubblica Ceca – Svezia

Repubblica Ceca

Jakub Mensik

Jiri Lehecka

Petr Nouza

Patrik Rikl

Svezia

Olle Wallin

Leo Borg

Erik Grevelius

Andre Goransson

Francia – Slovacchia

Francia

Arthur Rinderknech

Ugo Humbert

Benjamin Bonzi

Pierre-Hugues Herbert

Slovacchia

Lukas Klein

Alex Molcan

Norbert Gombos

Milos Karol

Lukas Pokorny

Canada – Brasile

Canada

Gabriel Diallo

Liam Draxl

Alexis Galarneau

Nicolas Arseneault

Cleeve Harper

Brasile

Joao Lucas Reis Da Silva

Gustavo Heide

Matheus Pucinelli De Almeida

Fernando Romboli

Marcelo Melo