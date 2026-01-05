PTPA, dura risposta a Djokovic: “Gli attacchi dei giocatori non ci distrarranno. Intimidazioni …”

Nella serata di domenica 4 gennaio, Novak Djokovic ha deciso di far parlare di sé ancora una volta tramite la comunicazione della scelta di separarsi dalla PTPA, che lui stesso aveva fondato nel 2019 con il canadese Vasek Pospisil. Nole, in modo particolare, aveva fatto accenno alla preoccupazione per la mancanza di trasparenza e alla differenza di valori che si era venuta a creare. Non si è fatta attendere, in ogni caso, la risposta dell’associazione in questione, che ha pubblicato un comunicato sui propri canali social. Ecco, dunque, il corpo della nota.

A statement from the PTPA. pic.twitter.com/WIlRInXDur — Professional Tennis Players Association (@ptpaplayers) January 5, 2026

“I giocatori hanno creato la PTPA per garantire una voce più forte e trasparente nel tennis professionistico. La PTPA è governata dai giocatori e opera con comunicazione aperta, decisioni collaborative e impegno regolare. Accogliamo sempre con piacere l’opportunità di affrontare i problemi con qualsiasi giocatore e rimaniamo disponibili a farlo”.

“Come parte della sua missione, la PTPA ha avviato un contenzioso contro i circuiti e gli Slam per promuovere riforme relative alla governance, alla trasparenza e ai diritti dei giocatori. Di conseguenza, siamo stati oggetto di campagne diffamatorie e intimidazioni attraverso la diffusione di narrazioni inaccurate e fuorvianti intese a screditare la PTPA, il suo staff e il suo lavoro. Un tribunale federale ha già dichiarato improprio questo tipo di molestie e ne ha ordinato la cessazione”.

“Stiamo lavorando a stretto contatto con consulenti legali, forze dell’ordine e giocatori per valutare tutte le opzioni disponibili per affrontare la diffusione della disinformazione. Gli attacchi da parte di qualsiasi giocatore non ci distrarranno dalla nostra missione: ottenere riforme significative per tutti i tennisti”.